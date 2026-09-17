姚繼卓：深化京港合作　人才青年互通

香港駐北京辦事處主任姚繼卓接受採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月17日電（記者 陳思遠）香港特區政府16日正式公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》。香港駐北京辦事處主任姚繼卓17日在北京出席活動時接受記者採訪表示，香港駐京辦將圍繞香港首個五年規劃部署開展工作，宣講解讀規劃內容，主動融入和服務國家發展大局。



由香港特區政府駐北京辦事處主辦的“香港動能—匯聚·聯通·創未來”巡回展覽，於9月17至27日北京王府井apm購物中心一層B區中庭開展。



姚繼卓表示，本次展覽選址北京核心繁華商圈意義特殊，該地點是香港企業多年持續參與建設的重點區域，直觀體現了香港長期以來對北京的投資建設與發展參與。



姚繼卓介紹，本次展覽內容、設計豐富多元。現場不僅展示了香港維多利亞港天際線等城市風貌景觀，還系統呈現香港各領域最新發展情況，重點融入了本次香港公布的首個五年規劃相關內容。



“希望通過此次展覽，讓北京民眾全面瞭解香港當下發展現狀與未來發展方向，為兩地深化合作搭建溝通橋梁。”他說。



談及香港駐京辦後續工作，姚繼卓表示將圍繞香港首個五年規劃部署開展多項重點工作。駐京辦將向服務地區的政府及各界人士，詳細宣講解讀香港五年規劃的內容，持續深化各項工作，主動融入和服務國家發展大局。



在服務內地企業發展方面，駐京辦將持續深化協助內地企業出海相關工作，主動對接內地各類專業團體、機構及企業，推介香港優質營商環境，為內地企業依托香港布局海外市場提供助力，穩步推進香港與華北地區的合作交流工作。

