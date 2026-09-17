香港巡回展北京開幕　聚焦首個五年規劃

香港駐京辦主任姚繼卓（左一）陪同嘉賓參展（中評社 陳思遠攝） 嘉賓參觀“香港動能—匯聚·聯通·創未來”巡回展覽（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月17日電（記者 陳思遠）“香港動能—匯聚·聯通·創未來”巡回展17日上午在北京王府井apm購物中心開幕，展覽由香港特區政府駐北京辦事處主辦。駐京辦主任姚繼卓在開幕式致辭表示，香港將通過“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，積極配合內地企業“走出去”。



本次展覽將持續至27日，展示香港在國家“十五五”規劃下，發揮核心競爭力、持續推動京港兩地在經貿、創科、人才、文化等領域的合作；並簡介《香港第一個五年規劃》與《行政長官2026年施政報告》。



姚繼卓提到，香港特區政府昨日正式公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》，全方位一體化地制定了中國香港未來5年的發展方向、重點領域和行動路徑。



姚繼卓強調，香港將通過“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，積極配合內地企業“走出去”，利用香港的國際網絡和服務優勢，促進更深層次的交流合作。駐京辦也將舉辦不同活動，協助各界更好地瞭解中國香港情況，把握發展機遇。



開幕式結束後，來自中央政府、北京市政府、香港駐京辦及相關機構代表一同參觀展區。



展區共設五大主題：香港的全球實力、“一國兩制”制度優勢、香港內聯外通的獨特優勢、香港如何更好融入和服務國家發展大局以及香港駐京辦簡介。



現場還設置了“描繪香港未來”互動塗鴉墻及“香港多彩拼拼樂”互動遊戲。塗鴉墻讓觀眾可通過創意繪畫維多利亞港船只、街頭叮叮車和飛機城市掠影；而“香港多彩拼拼樂”將香港多個地標或旗艦活動化作拼圖遊戲，讓觀眾在輕鬆互動中加深對香港不同面貌的認識。