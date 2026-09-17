白宮為何對美聯儲加息反應激烈？

中評社北京9月17日電／美國聯邦儲備委員會16日宣佈將聯邦基金利率目標區間上調25個基點，到3.75%至4%，這是2023年7月底以來美聯儲首次加息。美國總統特朗普當天稱這一舉措是“針對特朗普的加息”，並指責“敵對的”美聯儲聯邦公開市場委員會出於“政治動機”作出這一決策。美聯儲為何時隔三年多再次啟動加息？白宮為何對此反應激烈？



新華社報導，聯邦公開市場委員會在當日結束的議息會議上一致同意加息。美聯儲在會後發表的聲明中表示，通脹依然高企，當日的貨幣政策決定將為通脹更快回落到聯邦公開市場委員會2%的目標提供支持。



美聯儲從2022年3月至2023年7月進行11次加息以應對新冠疫情後出現的高通脹。隨著經濟降溫，美聯儲轉而從2024年9月至2025年12月實施6次降息，今年1月至7月則連續5次選擇維持利率不變。但隨著中東戰事持續，尤其是能源價格依然高企，越來越多美聯儲官員認為需要進一步加息以抑制通脹。



穆迪分析公司首席經濟學家馬克·讚迪表示，中東戰事導致的能源價格升高和供應衝擊，以及美國的關稅措施是美國通脹高企的主因。穆迪分析研究顯示，自今年2月底美國發動對伊朗的軍事打擊以來，美國平均每戶家庭的賬單增加了約1760美元，賬單增加主要源於能源成本上漲和政府軍事開支增加。



美國密歇根大學發佈的數據顯示，9月美國消費者信心指數顯著回落，消費者對未來一年的通脹預期從8月的4.0%升至4.6%，長期通脹預期也小幅上升至3.4%。美國勞工部數據顯示，8月美國生產者價格指數同比漲幅從前月的4.8%反彈至5.4%，通脹黏性特徵仍較為明顯。



畢馬威首席經濟學家戴安娜·斯旺克表示，通脹“迫使美聯儲採取行動”。她指出，價格壓力依然過高且持續時間過長，政策制定者難以忽視。同時，經濟和勞動力市場能夠承受更為緊縮的政策。



美聯儲16日發佈的經濟預測摘要顯示，美聯儲官員對今年聯邦基金利率的預測中值從6月的3.8%升至4.1%，對2027年和2028年的聯邦基金利率預測中值則均升高50個基點。這意味著，美聯儲今年或將再次加息25個基點，明年也有進一步加息的可能。

