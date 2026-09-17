亞洲第一人！中國選手趙家駒創造歷史

趙家駒在2025環勃朗峰超級越野賽上衝線（圖片來源：央視網） 中評社北京9月17日電／當地時間9月16日凌晨，中國選手趙家駒以65小時55分22秒的成績奪得“巨人之旅”越野賽冠軍，成為該賽事創辦以來的首位中國籍冠軍、首位登頂的亞洲跑者，同時打破賽事紀錄，將紀錄縮短了整整13分鐘。



據央視新聞消息，“巨人之旅”是全球頂級超長距離越野賽事，本屆賽道全長336.1公里，累計爬升超24000米，約為3座珠穆朗瑪峰的高度總和。賽程中，選手要直面晝夜溫差懸殊、複雜山地路況、低溫、高海拔反應、極端風雨等多重考驗。賽事設置150小時關門時間，無強制休息機制，全程高強度持續消耗，對選手的體能儲備、意志力和臨場判斷力提出極致考驗。



趙家駒在這場艱苦的比賽中展現出了驚人的耐力與精妙的戰術安排——他在奔跑了35小時42分鐘後才第一次進站休息，實際睡眠僅約20分鐘，此後全程採用碎片化睡眠策略，基本上每次進站小睡10分鐘即走。而全程約330公里賽程，他的累計睡眠僅約一小時。



賽後趙家駒坦言，比賽後半程痛苦到近乎“生不如死”，身體酸痛、視線模糊，生理早已到達極限，全憑意志力硬撐到了終點。



據瞭解，歷經六十餘小時不間斷的高強度極限比拼後，趙家駒的身體消耗極大，至少需要36小時的充分休整，才能逐步恢復狀態。這位“亞洲第一人”曾是熱愛武術的外賣員，此次奪冠並非偶然，而是趙家駒多年沉澱與突破的結果。他的耐力之路，始於一段平凡甚至困頓的人生。



1995年2月，趙家駒出生於貴州，在湖南湘西鳳凰古城度過了童年時光。初中時便輟學的趙家駒，一度陷入迷茫。“我曾經擁有過武俠夢，一心想拜師學藝成為健步如飛的少年。”15歲時，趙家駒決定到湖北武當山拜師練武，但由於沒錢交學費，他只能在武當山旁邊的餐館裡打工掙錢，然後對著視頻自學武術。練習了一段時間的中國傳統武術和自由搏擊之後，趙家駒漸漸清醒：“以我的訓練條件和能力水平，完全達不到去打比賽的程度。”就在他再次陷入迷茫時，一張杭州馬拉松的海報，進入了他的視野。那句“跑過風景，跑過你”，改變了趙家駒的人生軌跡，“原來還有馬拉松這種比賽，我想要試試。”



在趙家駒看來，跑步最大的敵人從來不是別人，而是自己。“你只會輸給自己的不努力，輸給自己的懶惰。”正式投身跑步後，趙家駒發現，光靠練功夫的“底子”並不足以讓他在馬拉松賽道上越跑越好。沒有條件進行系統訓練，他便做起外賣員，把城市的街巷當成自己的訓練場。“那時候我經常左手提著三四個外賣，右手提著三四個外賣，一路和街頭的電動車賽跑。”回憶起自己作為外賣員的“野路子”訓練方式，趙家駒自己都笑了。那段時間，趙家駒拎著外賣，跑過了大街小巷、天橋和隧道，“大概每個月有1500單，每單配送距離平均在2－5公里。這些雖然不是系統化的訓練，但也強化了自己身體的綜合素質。”