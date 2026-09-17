鄭永年：涉台問題不抱幻想　主權不可談判

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月17日電（記者 王教仁）中美戰略穩定並不意味著沒有鬥爭，更不意味著台灣主權問題可以談判。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年16日在北京香山論壇現場接受中評社採訪時如此回答，他說，中美雙方都意識到穩定的重要性，但這種穩定“也是鬥爭出來的”。



面對記者提出的中美強調戰略穩定、但美方仍推動對台軍售的問題，鄭永年說，不能把戰略穩定理解為沒有鬥爭。他把中美關係同雙方實力聯繫起來，並提到中國國防和軍隊現代化正在加快。在台灣問題上，他表示對美國、日本都不抱幻想。



鄭永年強調，台灣問題對中國而言是主權問題，“主權問題是不可以談的”；而對美國或日本而言，它可能被看作地緣政治及地緣政治空間問題。“這是兩碼事情。”他說，將這兩類問題混為一談，本身就是錯誤的；解決台灣問題也不見得一定會損害美日所關切的地緣政治空間。



談及論壇上多次提到台灣問題，鄭永年認為，祖國統一是中華民族崛起的一個條件。經過多年發展，統一在他看來已不是有沒有能力的問題，而是作出決定的問題。他說，不同學者會以不同方式表達對統一的看法，這也是人民意志的表達。



在回應有關日本可能將美國牽入地區衝突的提問時，鄭永年沒有直接對日本作出這一判斷，而是談到一些與美國有盟友關係的國家。他認為，這些國家若試圖借助或牽動美國謀取自身利益，可能帶來危險。



鄭永年說，在中美事實上構成“兩超”的格局下，較小國家也需留意中美關係的邊界。無論主動選邊，還是被美國迫使選邊，一旦越過邊界，都可能邁出危險的一步。