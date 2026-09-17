張亞中：警惕美推動台日建立隱性安全同盟

張亞中作為本屆香山論壇唯一受邀的台灣嘉賓，16日下午在“應對安全挑戰的亞洲方式”平行分組會上發言。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月17日電（記者 林艷）台灣孫文學校總校長張亞中在北京香山論壇上發言指出，美國可能正推動台灣與日本建立一種“沒有同盟之名、卻具有同盟之實”的安全關係。台灣一旦被嵌入美日安全架構，兩岸問題將進一步國際化、軍事化，台海反而更接近戰爭。



第十三屆北京香山論壇15日至17日在北京國際會議中心舉行，主題為“凝聚穩定共識，同促安全治理”，近百個國家、地區和國際組織派出官方代表團與會。



張亞中是本屆論壇唯一受邀的台灣嘉賓，16日下午在“應對安全挑戰的亞洲方式”平行分組會上發言。同組與會者包括北京大學國際戰略研究院院長於鐵軍、韓國大陸戰略研究所所長李昌衡、中立國監督委員會瑞士代表托馬斯·布赫利上校、日本經濟新聞社編輯局高級主筆佐藤賢，以及軍事科學院戰爭研究院研究員肖鐵峰大校。



張亞中以兩件事作為觀察起點。一是日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂2025年受聘為台灣“行政院”無給職政務顧問。統合幕僚長是自衛隊制服組最高職位。張亞中認為，此事雖不能等同日本政府正式派遣，卻有高度象徵意義。二是台灣近年大力發展無人機軍備，推動所謂“非紅供應鏈”，並公開倡議與美國、日本和歐洲合作。



他說，兩件事放在一起，可以看出台美日安全關係正在出現值得警惕的結構性變化。尤其是岩崎茂受聘所反映的，可能不只是台日關係升溫，而是美國對台戰略正從以美台雙邊為主，逐漸轉向“由美國主導、日本作為前沿支點、台灣成為第一線節點”的區域安全網絡。台日沒有正式外交關係，短期內也不可能簽署軍事同盟條約。但雙方可以透過退役將領、智庫與二軌對話、情報交換、軍民兩用科技、供應鏈合作，以及撤僑與危機應變等渠道，建立實質的安全連結。



張亞中也提到日本前首相安倍晉三“台灣有事，就是日本有事”的說法。他並指出，日本首相高市早苗後來更以日本安全法制中的“存亡危機事態”形容台海衝突，意指台灣若遭武力封鎖或攻擊，並被認定危及日本生存，日本可能行使集體自衛權。他說，這些說法因過於直接而引發爭議，但戰略方向並未偏離美國的印太布局。美國或許不願把底牌說得這麼明白，卻希望日本把台海視為攸關自身安全的前沿。



張亞中認為，無人機和軍民兩用科技的合作，更能看出台美日安全合流的輪廓。他說，建立無人機“民主供應鏈”表面上是產業政策，實際上同時服務於不對稱作戰、戰場監偵、目標識別和後勤補給。按照他的描述，美國提供戰略需求、技術規格與市場，日本提供材料、精密零組件和鄰近台海的後勤條件，台灣則負責製造與系統整合。他說：“當民用產業鏈可以迅速轉化為戰時動員體系時，它就不再只是商業合作，而是區域安全網絡的一部分。”

