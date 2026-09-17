朝鮮香山論壇公開闡述　持續強化自衛威懾

朝鮮國防省副相金剛日中將（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月17日電（記者 王教仁）朝鮮國防省副相金剛日中將17日在北京香山論壇上表示，朝方將秉持以實力求安全，以實力護和平的原則，繼續擴充和強化自衛與威懾力量。他稱，這一政策基於對當前及未來安全威脅的判斷，朝方在“核國家地位”問題上的立場不會退讓。



時隔七年，朝方再次由本國防務部門副相率團，並在全體會議公開闡述安全立場。金剛日在論壇第三次全體會議“亞太安全穩定與風險挑戰”上強調，朝鮮半島和東北亞局勢受到國際社會關注，朝方希望闡述其對地區緊張局勢及維護和平穩定的立場。



談及核政策，金剛日稱，朝方所主張的“核國家地位”已由本國憲法確認。他將地區緊張歸因於朝方所稱的外部核威脅和軍事對抗，並表示朝方將秉持以實力求安全，以實力護和平的原則，持續擴充強化自衛和威懾力量，堅定維護朝鮮半島以及地區的和平穩定。



金剛日還表示，今後朝鮮也將繼續同世界上一切追求正義與獨立的國家發展睦鄰友好關係，反對霸權主義和單邊主義，推動建立公正的國際秩序。堅決反對和抵制一切踐踏國際陣營，危害世界和平穩定的行徑，這是朝鮮一貫不變的立場。國際社會應當要正確認識朝鮮半島以及周邊亞太地區緊張升級的根源，並且應該共同發聲，維護國際正義。



在隨後問答環節，面對有關朝美恢復對話前景的提問，金剛日表示，他沒有立場回答這一問題。