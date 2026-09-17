李家超：五年規劃立方向　施政報告落實步伐

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日在立法會出席《香港第一個五年規劃》和2026年《施政報告》行政長官互動交流答問會。李家超以兩份文件制訂的指標為例解析說，五年規劃確立方向，《施政報告》落實步伐。他強調，施政的最終目的是改善民生。政府促進高質量發展，目的是切實提升民生福祉。



李家超表示，今年是國家“十五五”規劃的開局之年，亦是香港邁向“由治及興”的關鍵之年。《香港第一個五年規劃》的出台，標誌著香港發展邁入更宏觀策略謀劃、以長遠謀全局、以改革開新篇的公共治理階段。



他說，這份具里程碑意義的《五年規劃》，主動對接國家“十五五”規劃，充分發揮在“一國兩制”下香港同時擁有國家機遇和國際機遇雙重疊加的獨特優勢，以及特區政府在“由治及興”進程中識變、應變、求變的思維變革。



國家“十五五”規劃賦予香港“四中心、一高地”戰略地位，指出要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，建設國際創新科技中心，以及打造國際高端人才集聚高地，同時要發揮國際化優勢，為香港經濟和社會的蓬勃發展提供清晰指引。



李家超說，《香港第一個五年規劃》是香港系統謀劃未來五年經濟和社會發展的部署藍圖，是具前瞻性、策略性和方向性的指導文件；而二○二六年《施政報告》，則是實踐《五年規劃》的年度行動方案。“《五年規劃》確立方向，《施政報告》落實步伐，兩者關係密切，一脈相承”。



他指出，《香港第一個五年規劃》共制訂了105個指標，包括22個載於第一篇的主要指標、57個列於各專欄的工作指標，以及26個表述於各章節內文的工作指標；《施政報告》則訂立了284個涉及83個範疇的指標，落實《五年規劃》的方向和要求，並闡述行政長官按香港實際情況制定的重要項目。

