馬來西亞副防長：合作為大　形成共識

馬來西亞國防部副部長阿德利·扎哈里（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月17日電（記者 王教仁）馬來西亞國防部副部長阿德利·扎哈里17日在北京香山論壇表示，面對共同安全挑戰，各國可以先開展合作，無需在所有戰略問題上達成完全一致。



阿德利·扎哈里在“亞太安全穩定與風險挑戰”全體會議上指出，亞太地區的安全風險相互關聯。海上爭端、網絡安全、人工智能、氣候變化和供應鏈問題都可能跨越國界，地區國家的應對措施也需要加強銜接。安全合作不能只著眼於應對下一場危機，還應提前建立防止風險升級的韌性。



談及南海問題，阿德利·扎哈里表示，馬來西亞支持依據國際法、特別是《聯合國海洋法公約》，通過外交方式和平管控分歧，同時維護自身主權和合法權益。即使存在分歧，各方也應保持對話。



阿德利·扎哈里以海底光纜和能源管道為例說，這些設施支撐通信、經濟運行和國家安全，一旦遭到破壞，影響可能超出事發國。馬來西亞今年5月與另外16個國家共同發布自願、非約束性的水下基礎設施防務交流指導原則。在他看來，各國即使存在戰略分歧，仍可圍繞此類共同挑戰找到合作切入點。



阿德利·扎哈里認為，網絡安全和人工智能領域同樣需要及早對話。技術發展快於治理規則形成，相關國家不應等到重大事故發生後才尋求協調；現有地區機制也應更好地配合，把對話轉化為實際合作，而非每遇到一項新挑戰就另設機構。



在阿德利·扎哈里看來，亞太地區應在下一場危機到來前做好三方面工作：統籌軍事、網絡、關鍵基礎設施和供應鏈韌性；讓地區對話機制產生實際成效；堅持包容性，不以安全合作迫使各國在夥伴之間選邊站隊。



在隨後問答中，阿德利·扎哈里強調東盟中心地位，認為東盟成員雖有不同利益，仍可通過共同機制協調立場。他說，地區平台不能止於提供對話機會，更重要的是落實對話形成的共識。