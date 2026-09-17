達巍：相比三年前　對中美關係不再那麼悲觀

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月17日電（記者 海涵）清華大學戰略與安全研究中心主任達巍17日在第十三屆北京香山論壇上表示，與三年前相比，他現在對中美關係前景“沒有那麼悲觀”。中美兩國能夠保持穩定關係，並延續到未來幾年。



北京香山論壇17日下午舉行以“大國關係與戰略穩定”為主題的平行分組會議，達巍在會上發言。



達巍指出，儘管未來中美關係仍會經歷各種起伏，美國中期選舉、總統選舉等也可能帶來新的挑戰，但過去兩年中美雙方在管控雙邊關係波動方面積累了一些經驗，也為保持關係穩定搭建了更好的平台、創造了更加穩定的條件。



對於即將舉行的中美元首會晤，達巍預計，此次會晤可能涉及關稅、稀土等經貿問題，也可能就人工智能等議題進行對話。他表示，雖然未必能夠在一次會晤中就相關問題達成非常具體的成果，但也會推動雙邊關係向前發展。



“今年中美會舉辦四次元首峰會。即便每一次可能都只帶來少量的進展，但是當會議的次數夠多，可能會帶來一個不錯的效果。”達巍說。



達巍表示，過去25年中美關係經歷了一系列危機。儘管雙方危機溝通渠道的效率仍有待提高，但這些危機最終沒有進一步升級為更嚴重的衝突，這一點值得肯定。



達巍認為，過去幾年中美雙方在面對危機時，都有盡快處理和解決問題、防止局勢升級為衝突的意願。在一些情況下，雙方也能夠通過高層直接溝通等方式管控風險，但這並不意味著現有危機管控機制已經足夠成熟。



他指出，未來中美需要建立更加常態化的危機溝通機制，減少危機管控對於個人關係和臨時渠道的依賴。

