平陸運河通航釋放交通紅利　促進區域經濟開放

中評社香港9月17日電／16日，在廣西欽州市靈山縣的平陸運河馬道樞紐，隨著首航船舶鳴響汽笛啟航，備受矚目的平陸運河建成通航。這是新中國成立以來第一條國家層面統籌建設的通江達海運河工程，開闢了西南地區江海直連通道，徹底改寫了西南地區出海航運格局。



平陸運河始於南寧橫州市西津庫區平塘江口，經欽州靈山縣陸屋鎮，沿欽江直通北部灣，全長134.2公里，按內河Ⅰ級標準建設，可通航5000噸級船舶。運河通航後，最直觀的紅利便是物流成本的大幅壓降與運輸效率的顯著提升。



過去，西南地區很多貨物要向東繞行後出海。隨著平陸運河通航，這一局面被徹底改寫。廣西平陸運河建設有限公司總工程師潘劍說，平陸運河通航後，西南地區貨物可經公、鐵、水路接入西江，再經平陸運河出海，較以往傳統路徑出海縮短內河航程560公里以上。



新華社報道，西南地區貨物經平陸運河出海較經傳統路徑出海綜合物流成本降低18%至30%，每年可為社會節約運輸費用超50億元。“這將有

效降低企業經營成本、暢通內外商貿流通、帶動群眾增收致富，全面重塑西南地區物流通道格局與經濟地理版圖，為區域高質量發展注入強勁動能。”廣西壯族自治區政府副秘書長張志文說。



“以鋁土礦、煤炭等大宗散貨為例，走平陸運河相比傳統航線，耗時可從原來的12至15天縮短到5至7天，單噸水路運費可節約30%。”廣西百色西江投資發展有限公司董事長寧子然說，平陸運河通航後，全年將為他們企業節約物流成本約4500萬元。



作為西部陸海新通道一塊關鍵拼圖，平陸運河串聯西江水運網、西南鐵路網、北部灣海港群，建成後將形成“江—鐵—海”閉環立體通道，與鐵路、公路、港口等基礎設施協同發力，聯動中歐班列、跨境海運航線，使北部灣港從單一海港升級為輻射大西南、對接RCEP的國家級多式聯運轉換樞紐，推動國內外資源要素加速流動、高效配置。



平陸運河通航當天，“南寧港—越南芹苴港”江海直達外貿航線和“南寧港—洋浦港”江海直達貨運航線首航。隨著平陸運河帶來的一批連通中國西南內地與東盟國家之間的物流線路陸續開通，中國與東盟各國之間的產業鏈銜接也將更加緊密。



廣西社會科學院東南亞研究所副所長雷小華說，平陸運河帶來的物流格局變化，將使中國水運物流形成“東西向”和“南北向”均衡發

展的格局，並重塑中國西南與東盟國家的經貿版圖。



為更好地釋放“通道”紅利，廣西聚焦運輸時效、貨源組織、多式聯運、產業聯動等核心指標，以平陸運河為核心牽引，全力構建現代化綜合交通物流網絡，軟硬協同打通對外開放“大動脈”。



張志文說，在構建物流體系方面，廣西將加快完善以平陸運河為牽引的現代化交通和物流網絡，統籌建設碼頭、港口、船閘、鐵路專支線等“硬設施”，打通運河沿線對外連接的堵點卡點，構建多式聯運一張網。



早在運河通航前，敏銳的經營主體已提前佈局、搶抓機遇。在運河沿線，有色金屬及關鍵金屬材料、現代綠色化工、人工智能及新一代信息技術等臨港適水支柱產業陸續起勢。依託平陸運河經濟帶引進的產業不斷落地，生成新增貨源，產業發展的“運河通道紅利”正逐步釋放。



受訪人士認為，平陸運河補齊了西部陸海新通道基礎設施短板，打破了西南地區向海發展的物流瓶頸，將持續吸引中國國內及東盟優質產業、資本、項目落地沿線，為暢通內外物流循環、激活向海發展新動能以及促進區域經濟開放提供有力支撐。