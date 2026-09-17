高市調整人事，有何政治盤算？

中評社北京9月17日電／日本首相、自民黨總裁高市早苗16日和17日分別對自民黨高層和內閣進行改組，重要職務大多維持原有人選不變，自民黨執政伙伴、右翼政黨日本維新會成員首次進入內閣。



新華社報導，分析人士認為，高市此次人事調整是為明年競選連任自民黨總裁作準備。今後她或將加速推進其右翼政策，但這一人事佈局無法解決財源不足等老問題，還可能帶來新麻煩。



兩大特點



日本輿論認為，高市此次人事調整有以下兩大特點。



一是維持“政權骨架”。在黨內人事方面，副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一、政務調查會長小林鷹之、選舉對策委員長西村康稔等要職均未改變，主要調整僅是國會對策委員長梶山弘志接替有村治子擔任總務會長，其國會對策委員長職務則由前內閣官房副長官村井英樹出任。



在內閣方面，除高市以外的18名大臣中8人留任，包括內閣官房長官木原稔、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、財務大臣片山皋月。日本慶應義塾大學教授井上正也認為，這些重要閣僚留任，表明高市政府的外交安保政策不會出現重大轉變，並釋放出其將繼續堅持積極財政路線的信號。



二是與日本維新會由“閣外合作”轉為“閣內合作”。維新會去年10月與自民黨組成執政聯盟後一直未派人加入內閣。此次內閣改組中，維新會前幹事長中司宏出任規制改革擔當大臣。



有分析指出，日本維新會此前只願進行“閣外合作”是為了保持自身靈活性，避免與當時在國會兩院陷入“雙少數”困境的自民黨捆綁太緊。但過去近一年中，高市極力拉攏維新會，力推與維新會達成的聯合執政協議中的多項政策，並領導自民黨在今年2月的國會眾議院選舉中大勝，鞏固了政權基礎，因此維新會改變態度轉為“閣內合作”。



日本經濟產業省前官員古賀茂明說，日本維新會在外交安保政策上與高市立場基本相同，甚至在某些方面比高市更加鷹派，今後對高市推進鷹派政策可能進一步發揮“踩油門”作用。



就在高市進行此次人事調整之際，今年1月由重要在野黨立憲民主黨和公明黨的眾議員組成的新黨“中道改革聯合”于16日正式分裂。



鋻於各在野黨之間分歧不斷，日本法政大學教授白鳥浩認為，在野黨很難對高市擴軍備武、修改憲法等動向作出有效抵抗，高市今後將推進更加強硬的安保政策。

