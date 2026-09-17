俄烏代表香山論壇同台　共議歐洲安全未來

烏克蘭前外交部部長、國家復原力與發展中心聯合創始人帕維爾·克里姆金（中評社 海涵攝） 俄羅斯莫斯科大學國際政治系主任、副教授奧莉加·亞歷山德莉婭（中評社 海涵攝） 中評社北京9月17日電（記者 海涵）俄烏衝突持續背景下，俄羅斯與烏克蘭代表16日下午在第十三屆北京香山論壇同台討論歐洲安全問題。雙方對於俄烏衝突及歐洲安全問題有著不同的立場和觀察，但都將目光投向衝突之後的歐洲安全架構，談及如何建立新的安全機制、避免歐洲再次發生重大衝突等問題。



第十三屆北京香山論壇16日下午舉行以“大國關係與戰略穩定”為主題的平行分組會議，烏克蘭前外交部部長、國家復原力與發展中心聯合創始人帕維爾·克里姆金與俄羅斯莫斯科大學國際政治系主任、副教授奧莉加·亞歷山德莉婭在會上圍繞歐洲安全問題分別闡述觀點。



克里姆金表示，當前歐洲安全已經來到一個新的拐點。冷戰結束後形成的一系列戰略裁軍、常規軍控和防擴散機制曾讓人們期待建立一個可預測的安全環境，但今天支撐這一體系的許多基礎已經發生變化，歐洲安全很難簡單回到過去。



在克里姆金看來，其中一個重要原因是技術發生根本性飛躍。人工智能、無人機以及新型打擊手段不斷發展，已經改變傳統威懾的內涵。俄烏衝突爆發之初，無人機的使用與今天相比仍較為簡單，而如今相關技術在戰場上的應用已經發生巨大變化。過去建立在相對對稱基礎上的威懾模式因此面臨新的挑戰。



對於未來歐洲安全體系，克里姆金認為，短期內很難建立一種穩定、可持續且具有高度可預測性的安全狀態，但各方可以探索建立臨時性的制度安排，並根據新的技術和力量平衡形成新的規則以及驗證機制，為未來歐洲安全體系奠定框架。



隨後發言的俄羅斯代表亞歷山德莉婭則從俄烏衝突對歐洲戰略穩定帶來的經驗和教訓切入。她認為，俄烏衝突不僅是俄羅斯和烏克蘭之間的問題，也是歐洲戰略穩定和安全架構面臨更廣泛危機的一部分。

