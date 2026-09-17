緬防長：大國競爭下發展中國家更趨戰略自主

緬甸國防部長、空軍上將吞昂（中評社 海涵攝） 中評社北京9月17日電（記者 海涵）緬甸國防部長、空軍上將吞昂17日在第十三屆北京香山論壇上表示，在大國競爭日趨激烈的背景下，發展中國家正展現出越來越強的戰略自主和政治成熟度。這種不結盟、以利益為導向的外交，有助於提高發展中國家的集體談判能力，也是構建多極化世界的重要穩定力量。



第十三屆北京香山論壇第四次全體會議當天上午舉行，吞昂圍繞“發展中國家的作用與願景”發表講話。



吞昂指出，當前世界正處於深刻變革之中，傳統安全問題依然存在，恐怖主義、跨國犯罪、網絡威脅、氣候變化、自然災害、能源危機和經濟動蕩之間的關聯也日益緊密。與此同時，地緣政治競爭給發展中國家和地區機制帶來額外壓力，發展中國家的安全越來越受到主權邊界之外各種力量的影響。



吞昂表示，要建設穩定的未來，必須擺脫軍事對抗的舊模式，轉向以合作和發展為導向的治理方向。他結合中國提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議表示，可持續發展是長期安全不可替代的基礎，各國安全不可分割，應摒棄以損害他國安全為代價謀求自身安全的零和思維。



他同時強調，開展國際合作必須尊重發展中國家獨特的國情、歷史和文化傳統，尊重主權平等、領土完整和不干涉別國內政等原則。



談及發展中國家面臨的經濟挑戰，吞昂指出，在全球高利率和經濟不確定性影響下，發展中經濟體面臨嚴重財政壓力和債務困境，主要債權國和國際金融機構應主動承擔責任，推進債務重組，為發展中國家提供可獲得、可持續的發展支持，同時不損害國家主權。

