王毅會見印度尼西亞國家經濟委員會主席盧胡特

中評社北京9月17日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅17日在北京會見印度尼西亞國家經濟委員會主席盧胡特。



新華社報導，王毅轉達習近平主席對普拉博沃總統的親切問候，表示在兩國元首戰略引領下，中國印尼全面戰略伙伴關係持續深入發展。上個月，我們啟動了中國印尼全面戰略對話機制首次會議，同時舉行了中國印尼外長防長“2+2”對話機制第二次部長級會議，雙方增進了相互瞭解和信任。中國印尼是兩個大國，也是新興經濟體代表，兩國深化戰略溝通、加強戰略合作，符合兩國人民利益，也具有超出雙邊關係的重要影響。中國樂見印尼加快發展振興，願同印尼攜手推進全球南方聯合自強，為構建更加公正合理的全球治理體系發揮發展中大國的作用。



王毅表示，中國印尼合作不僅有很好基礎，也在展示新的前景。兩國要加強發展戰略對接，推動合作轉型升級。中方願在能礦、基建、工業園區等傳統合作基礎上開拓人工智能、生物制藥、信息科技等新興領域合作，加強教育交流和人才培養。普拉博沃總統決定印尼加入世界人工智能合作組織是睿智抉擇，中方願同印尼一道，推動人工智能向上向善、包容發展。中國願幫助印尼提高自主發展能力，加快現代化進程，也希望印尼為中國企業在印尼長期穩定發展營造良好環境，提供強有力政策支撐。希望你領導的印尼國家經濟委員會繼續為兩國關係特別是兩國互利合作作出新的貢獻。



盧胡特轉達普拉博沃總統對習近平主席的誠摯問候，表示印尼高度重視對華關係，兩國之間友誼與互信深厚。中國是印尼發展進程中最可靠、最長期的戰略伙伴，印尼的發展離不開中國的支持和參與，兩國友好合作在印尼日益深入人心。印尼希望借鑒中國實施“十五五”規劃的成功經驗，同中國加強人工智能、生物科技、醫療健康、先進製造、數字金融等戰略新興產業以及礦業、人才培養等方面的合作，探索開展聯合生產、研發和創新。願同中方一道努力，將兩國全面戰略伙伴關係切實轉化為更多務實合作成果，更好造福兩國人民。