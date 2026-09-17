巴國防官員：發展中國家應做國際秩序塑造者

巴基斯坦國防部常務秘書、退役中將穆罕默德·阿里（中評社 海涵攝） 中評社北京9月17日電（記者 海涵）“發展中國家不能只是表達關切，而應切實提升能力；不能只是闡明立場，而應構建合作聯盟；不能只是尋求代表權，更要為國際機制改革提出可信、可行的方案。”巴基斯坦國防部常務秘書、退役中將穆罕默德·阿里17日在第十三屆北京香山論壇上表示。



北京香山論壇當天舉行第四次全體會議，主題為“發展中國家作用與願景”，穆罕默德·阿里在這場會議上發表上述觀點。



穆罕默德·阿里指出，二戰後建立的國際體系正承受巨大壓力，世界正在加速轉向一個競爭加劇、日益碎片化、權力中心更加多元的體系，而這一轉型的速度已經超過現有國際機制的適應能力。



穆罕默德·阿里表示，各種因素相互交織，世界局勢形成一種“多重危機”局面，武裝衝突、經濟碎片化、技術脫鈎、去風險和供應鏈中斷不再彼此孤立，而是相互叠加、彼此放大。



“面對當前國際體系面臨的種種挑戰，發展中國家面臨一個決定性選擇：是成為地緣政治競爭的對象，還是成為塑造未來國際秩序的重要力量。”他強調，如果不能認識到發展中國家日益上升的戰略重要性，就無法真正理解正在變化的國際秩序，更談不上對國際秩序進行有效治理。



穆罕默德·阿里說，氣候變化、糧食和水資源安全、疫情、移民、暴力極端主義以及技術變革帶來的衝擊，都不是任何一個大國僅憑自身力量能夠解決的。承受這些挑戰嚴重後果的發展中國家，也理應在制定集體應對方案時擁有與其承擔責任相匹配的話語權。

