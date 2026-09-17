性別差距報告日本列第117位 仍為G7墊底

中評社香港9月17日電／據共同社報導，瑞士智庫“世界經濟論壇”（WEF）16日發布對各國性別平等程度進行排名的2026年版《全球性別差距報告》。日本在145個國家中排名第117位，較上年的第118位略有改善，但整體排名仍偏低。儘管政治領域因誕生首位女性首相等因素略有進步，但仍是影響排名的主要因素。經濟與教育領域排名下滑，日本持續在七大工業國集團（G7）中敬陪末座。



報告從政治、經濟、教育及健康四個領域進行分析，並將性別差距數值化。對於日本，報告肯定高市早苗於去年10月成為日本首位女性首相，稱其為“歷史性事件”。日本在政治領域的排名較上年上升4名至第121位，但由於女性國會議員比例偏低等因素，排名依然處於後段。



日本在健康領域排名第49位，教育領域第68位，經濟領域第119位。其中，經濟領域中女性擔任企業管理職等職位的比例偏低問題尤為明顯；教育領域則在高等教育入學率方面仍存在性別差距。



數值化指數越接近1，代表性別越趨於平等。日本四個領域的綜合指數為0.670，高於上年的0.666，但在東亞及太平洋地區排名倒數第三，低於中國的第96位及韓國的第101位。報告指出，日本“仍低於地區平均水準”。



在整體排名方面，冰島連續第17次位居榜首，芬蘭與挪威分居第2及第3位。前10名中有7個為歐洲國家。排名最後一位的是非洲國家查德。在G7國家中，英國排名第5、德國第9、美國第47。日本則明顯落後於排名第83位、在G7中位居倒數第二的意大利。



報告指出，儘管全球整體上正逐步縮小性別差距，但相關進展仍然“脆弱”，推估實現完全性別平等仍需120年。報告也提及快速發展的人工智慧（AI）領域，指出與其他企業相比，AI相關企業在提升女性參與方面的進展較為緩慢。