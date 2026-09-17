李家超：本地勞工優先百分百　保障很重要

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 香港特區行政長官李家超出席立法會行政長官互動交流答問會（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日出席立法會《香港第一個五年規劃》和二○二六年《施政報告》行政長官互動交流答問會。他在回應關於輸入外勞審批標準的提問時強調，本地勞工優先“百分之一百”是政府的政策，但香港就業需依靠企業，“有企業才有就業”。



林偉江議員在會上表示，《施政報告》在打擊黑工及嚴格審查輸入外勞制度方面有所著墨，但不少工友仍面對行業轉型、AI替代及輸入勞工帶來的憂慮。他指政府先前提到會緊密及動態監測就業情況，有需要時會將更多行業和崗位納入第二級審批，詢問當局在審批標準上會否研究訂立基準標準，例如失業率達到某個數字便自動跌入第二級審批，甚至暫停或凍結輸入。



李家超回應指，勞工的保障非常重要，本地勞工優先“百分之一百”是政府的政策，但強調“有企業才有就業”。他說，若一個企業因人手短缺而遇上營運問題，就需要有人手補給，否則連本身可能的就業崗位都會損失。他強調政府審批嚴格，會確保企業是真正請不到人而輸入外勞。



李家超以建造業輸入勞工計劃為例，指該計劃設有12000個配額，但很多個案未獲批出。他解釋建築業有多個不同工種，若政府認為相關工種不缺人，就不會批出配額，例如紮鐵、釘板等工種已不再批出；至於消防裝置、冷氣技工等仍面臨短缺的工種，政府會與業界商討後按實際情況審批。



李家超指出，“補充勞工優化計劃”設有兩級審視機制，比例必須以工種計算，而非以整間企業或全部員工計算。本地招聘期由四星期增至六星期，其中兩星期須在指定地點、勞工處監察下進行現場招聘，違規僱主會被施加行政制裁。



根據政府新聞網今年六月公布，優化計劃自六月十六日起推行分級審批機制。第一級為基本審批規定，包括二比一本地全職僱員與輸入勞工人手比例、四星期本地招聘等；第二級審批的申請須符合更嚴格要求，包括三比一人手比例及六星期本地招聘期，其間僱主須每兩星期參加一次由勞工處在指定就業中心舉行的招聘會。目前第二級審批適用於餐飲服務業的出品部及樓面部主要工種。嚴重違規僱主的禁止參與計劃限期可疊加計算，最長五年，勞工處亦會公布所有被施加行政制裁僱主的身分。



李家超說，第二級審批的數字已下跌，反映審批較以往嚴格，當局亦已制裁違規者。他強調執行政策時“既要管住不聽話的人，但也不是令真正有需要的人被影響”，最終目標是確保企業能繼續營運，為本地勞工保留就業崗位。



李家超表示，政府很快會公布人力推算研究報告。據勞工及福利局局長孫玉菡早前透露，人力推算中期更新結果顯示，到二○二八年香港整體人力短缺將由兩年前估算的18萬人收窄至約13萬人。他解釋短缺收窄涉及經濟結構轉變、人才政策成效及人工智能迅速發展對人力需求的影響。