董軍同朝鮮國防省副相金剛日等會談

中評社北京9月17日電／國防部長董軍17日在京分別同出席第十三屆北京香山論壇的朝鮮國防省副相金剛日、毛里塔尼亞國防部長西迪、加蓬國防部長翁卡諾瓦、索馬里國防部長菲基舉行會談。



董軍說，習近平主席提出人類命運共同體理念和四大全球倡議，為推動普惠均衡發展、實現可持續安全提供了戰略指引。在各國相互依存的今天，合作越深入、世界越安全。我們應立足全人類安全福祉，相互尊重、交流互鑒，推動安全秩序朝著更加公正合理的方向發展。中國軍隊願與各方深化戰略互信，加強雙多邊交流，推動務實合作提質增效，攜手應對安全挑戰，共同維護國際公平正義和世界和平穩定。



金剛日祝賀本屆北京香山論壇圓滿成功，表示朝軍願按照兩黨兩國最高領導人的擘畫指引，同中國軍隊加強戰略溝通，密切交流合作，為發展具有悠久歷史傳統的朝中特殊友誼貢獻力量。



西迪說，毛方堅定支持習近平主席提出的一系列重大倡議，高度珍視同中國軍隊的友誼，願同中方進一步鞏固團結互信、挖掘合作潛力，推動雙方關係不斷向前發展。



翁卡諾瓦說，加方視中國為最重要的合作夥伴，將同中方攜手落實兩國元首重要共識，傳承傳統友誼，深化防務安全等領域務實合作，讓加中全面戰略合作夥伴關係取得更多豐碩成果。



菲基說，發展對華關係是索方堅定的戰略選擇，索方堅定恪守一個中國原則，願同中方加強海上安全等領域合作，不斷提升兩國兩軍關係水平。