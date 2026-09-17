關注：規劃很宏偉　落實靠勤力

香港特區行政長官李家超16日上午在立法會公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）》（中評社圖片） 中評社香港9月17日電（評論員 楊流昌）香港首個五年規劃於昨（16）日正式公佈了。7篇28章、約6萬字、105個指標，從經濟發展新突破到北部都會區加速提效，從民生福祉改善到融入國家發展大局，藍圖之大，在香港歷史上未曾有過。特首李家超說，這是香港邁上由治及興新階段的改革和重要里程碑。話說得很重，期待也很高。但藍圖越是宏偉，落實就越考驗功夫。香港要“集中力量辦大事”“一張藍圖繪到底”，既需要向內地虛心學習，更需要走出自己的路。



從“不干預”到“有為政府”，理念之變是第一步



這份規劃最值得關注的，不是項目清單有多長，而是它宣告了一個治理理念的根本轉變。規劃明確提出“有效市場”和“有為政府”更好結合，特區政府要發揮戰略引領、基礎設施投資、制度創新等方面的作用。



對於習慣了“積極不干預”的香港來說，這是一次自我突破。長期以來，香港將“小政府、大市場”奉為圭臬，這套模式在全球化黃金時代成就了香港的效率與繁榮。但當全球產業鏈重建、科技創新成為主賽道時，“缺乏中長期規劃”就成了香港的軟肋。全國港澳研究會顧問劉兆佳直言，香港過去奉為圭臬的“積極不干預”和“小政府、大市場”管治理念已不合時宜，越來越不符合香港發展的需要和各方面期望。



轉變理念是容易的，真正難的是把理念轉化為行動。規劃本身說得很清楚——它不是要取代市場經濟，而是更好發揮“有效市場”與“有為政府”結合的優勢。問題在於，香港的公務員體系擅長按程序執行指令，但缺乏全局協同制訂與推動長遠戰略的經驗。“全局一盤棋”的思維必然涉及政策優先次序的調整，考驗的是領導層的政治決斷力和整個治理體系的執行力。



學內地之“神”，而非照搬其“形”



內地五年規劃的成功，核心不在於“看得遠”，而在於能把看得遠轉化為執行鏈條。它的精髓是把長期目標拆解為可執行項目、可量度指標和可跟進的節點，並在週期內進行調整與修正。這套方法論對香港尤其重要。



全國政協委員江浩然建議香港借鑒內地“戰略錨定、協同聯動、閉環落地”的經驗，具體而言就是三個方面：錨定國家戰略與香港特色融合、問計於民兼顧多元主體、建立規劃實施的閉環監督機制。這些建議切中要害。



值得注意的是，香港的落實機制已經在規劃中有所體現。規劃第七篇專門提出“強化五年規劃實施保障機制”，建立“五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職彙報”的閉環體系，行政長官每年向中央述職時，須專項報告規劃實施情況。這意味著施政報告不再只是年度施政清單，而是五年規劃的年度分解和推進節點。這種“長遠頂層佈局＋年度精準落地”的架構，正是香港從碎片化治理走向系統化治理的關鍵一步。



但機制建立只是開始。將五年規劃指標分解並納入績效考核，把重點從“程序是否完成”轉向“成果是否達標”，這需要對整個公務員體系的文化和激勵結構進行深層改革。這不是一朝一夕的事。

