防騷擾！台3大航空同意空地勤取消名牌全名

中評社台北9月17日電／桃園市空服員職業工會原訂明天召開記者會，要求台灣籍航空取消航空業航空業一線人員全名揭露，工會稍早表示，台灣籍航空皆陸續同意取消，呼籲全台服務業、運輸業跟進。



中央社報導，桃園市空服員職業工會和各大航空業工會8月17日發起“航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全”聯署暨問卷調查，調查顯示，將近4成的空地勤人員反映曾因工作名牌揭露全名而被騷擾，超過98%的空地勤人員都支持工作名牌取消全名。



多個工會原訂明天上午前往“勞動部”召開記者會，但空服員工會今天指出，聯署發起後，華航、長榮、星宇都陸續同意工作名牌取消全名，故原定記者會取消。



工會也提到，中華航空8月26日宣布調整一線人員工作名牌呈現方式，將以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列，預定116年3月起分階段換發，華信航空比照辦理；星宇航空9月2日通知企業工會，同意調整工作名牌呈現方式，細節未定；長榮航空今天傍晚則發布公告，116年上半年將換發工作名牌，改以中文或英文姓氏搭配人事代號呈現。



工會指出，目前“商用名字”逐漸成為日本職場趨勢，許多企業允許員工以假名接待顧客，透過匿名化的方式保護員工，讓工作和私生活間有更明確的界線。



工會指出，雖然各大台灣籍航空都陸續同意調整工作名牌呈現方式，但像中華郵政等許多運輸業和服務業，仍維持保守作法，一線人員繼續曝險，為隱私受害而恐懼。



工會強調，工作需要被識別，不等於私生活應該被暴露，工作名牌揭露全名的作法，已淪為員工被騷擾甚至恐嚇的破口，呼籲各大運輸業和服務業的雇主，強化保護員工隱私，立即讓工作名牌取消全名，“勞動部”也應明確宣示，雇主如未採取其他替代方案減少員工所受侵害，堅持曝露員工全名，是未落實避免職場不法侵害發生的預防義務。