快評：台灣賴以維持現狀的條件都在變化

台北論壇基金會榮譽董事長、前“國安會秘書長”蘇起17日在台北出席一場論壇。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／台灣前“國安會秘書長”蘇起17日在台北出席一場論壇，談及中美競爭新格局與台灣處境，有很多發人深省的觀點，包括：



--美國對台軍售的可能性已經非常低，不論是在習特二會前或會後，只要美方宣布對台軍售，中國都可能因此“翻臉”；

--美國對伊朗作戰“洋相百出”，戰爭能力出現問題，逐漸走向“無力也無心”保台；

--伊朗戰事拖得愈久，美國軍事弱點就暴露得愈多，美國建制派“抗中保台”主張退潮；

--台灣過去10年陷入藍綠內鬥，將原本擁有的實力一路虛耗掉，已失去足夠籌碼去和大陸談；

--特朗普並沒有太重視台灣，目前台灣還是籌碼，只是已非常有限。



在同一個論壇，台灣“中研院”院士、政治學研究所特聘研究員吳玉山認為，特朗普重視的是現實利益與力量，絕對不會為“台獨”而遠從9500英里外來幫忙台灣打仗。台灣許多人聽久了台海危機便逐漸麻木，甚至乾脆選擇不聽、不看，以“Shut down”的方式逃避，這絕對不行。



吳玉山和蘇起的觀點都反映出，台灣處境困難，過去幾十年台灣賴以維持現狀的條件都在變化。美國西太平洋的強大影響力快速衰退，大陸對台已具有壓倒性優勢，現狀越來越難以維持，台灣命運到了重要關口。



去年11月，蘇起曾提醒“和談是台灣最後一條路，不然就會進入垃圾時間”。又過去將近一年時間，蘇起更感到悲觀，因為在他眼里“台灣沒有實力了！”