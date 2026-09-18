民意反差：八成美國人贊成美中AI安全合作

八成美國選民支持美中人工智能安全合作 網絡相

中評社華盛頓9月17日電（記者 余東暉）當美國人工智能巨頭和政客既擔心人工智能失控，又不願被中國趕超時，美國民眾卻表現出不同的意願：79%的登記選民表示，與中國合作以減輕與核風險、人工智能發展和生物恐怖主義相關的災難性威脅符合美國國家安全的利益。



核威脅倡議組織(NTI)和ReThink Media委托YouGov於9月10日到14日面向1000名美國登記選民的民意調查發現，81%的受訪者表示擔憂人工智能可能引發核災難或生物災難。如果要在與中國合作降低人工智能風險和盡快贏得人工智能競賽之間做出選擇，85%的受訪者支持與中國合作。



在中美峰會即將舉行之前，美國國內圍繞是否應當控制人工智能前沿模型發展速度的爭論正在興起。主張控制人工智能風險的立場得到越來越多人的贊成，但害怕美國在人工智能領域的領先地位被中國反超，在美國政界和業界仍是主流觀點，包括反對放慢人工智能發展速度的特朗普本人，其理由也是擔心美國失去人工智能領先地位。



本次民調發現美國民意更加開放包容，其亮點還包括：85%的美國人表示，美國應該負責任地管理人工智能風險，並與中國合作降低風險，而不是優先考慮盡快推進人工智能發展。83%的登記選民支持與中國接觸，以防止兩國之間發生核軍備競賽。82%的註冊選民支持美國和中國達成共同的安全規則，以減少利用新技術製造和改造病原體造成危害的可能性。



民主黨人對美中合作的支持度都明顯高於共和黨人，但即便是共和黨人，支持者也都佔比四分之三左右。代際差異也很明顯，衹有34%的受訪者表示，美國在人工智能發展方面應該將中國視為對手，其中65歲及以上的選民有46%認為中國是對手，而18-29歲的選民衹有15%持相同觀點。