美國返還58件中國文物　謝鋒大使出席致辭

中國駐美國大使謝鋒在返還交接儀式後接受記者採訪（央視新聞視頻截圖） 中評社北京9月18日電／中國駐美國大使館16日隆重舉辦文物返還交接儀式，中方成功接收美國國土安全調查局“文化財產、藝術品與古物項目組”返還的58件文物藝術品和古生物化石，謝鋒大使出席並致辭。



據央視新聞報導，謝鋒大使在接受央視記者專訪時表示，中美攜手推進文物返還，彰顯了兩國政府對於保護人類文化遺產、打擊文物非法販運的堅定承諾，對於國際社會具有積極的示範意義。期待更多流失海外的中國文物結束漂泊，回歸祖國重煥光彩。



謝鋒表示，在我館和國內主管部門的通力協作下，美國土安全調查局‘文化財產、藝術品和古物項目組’近日向中方返還58件流失文物。這是過去兩年多來，我館繼成功接收子彈庫帛書《五行令》《攻守占》、戰國虎形牌飾等珍貴文物以後，取得的又一重要成果。這批文物包含6件文物藝術品，52件古生物化石，類型豐富，保存較為完整，蘊含著重要的歷史、藝術和科學價值。其中一尊被確認為來自山西天龍山石窟的菩薩像，流落海外已經百年有餘，如今終於踏上歸國的旅程。”



謝鋒說，我館舉辦返還交接儀式，既是隆重慶祝文物回歸祖國，也是彰顯兩國文化遺產保護合作的積極成果，放大流失文物回歸的正面影響，鼓勵更多有識之士支持並參與到推動流失文物返還原屬國的行動中來。



謝鋒認為，文物承載燦爛文明，傳承歷史文化，維繫民族精神，是不可再生、不可替代的珍貴資源，是全人類的共同遺產。謝鋒強調：“流失文物回歸原屬國，有助於在原生環境中對其更好保護和利用，充分發揮文物價值；有助於修復被割裂的歷史和文化記憶，匡扶歷史正義；有助於促進雙方在文博文物領域的合作交流，深化理解友誼。中美攜手推進文物返還，彰顯了兩國政府對於保護人類文化遺產、打擊文物非法販運的堅定承諾，對於國際社會具有積極的示範意義。”



謝鋒說，在中美兩國元首領航掌舵下，雙方正在推動構建建設性戰略穩定關係。這次文物返還，就是把兩國元首重要共識落到實處的一項具體舉措。駐美使館堅持元首外交戰略引領，秉持平等、尊重、互惠的態度，按照兩國關於防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄框架，和美方開展友好協商合作，最終成功促成文物返還。



謝鋒表示，文化興國運興，文化強民族強。一件件流失文物回歸祖國，見證著中華民族偉大復興不可阻擋的前進步伐，也彰顯著中國人民傳承歷史文脈、弘揚中華文明的堅定自信。期待更多流失海外的中國文物結束漂泊，回歸祖國重煥光彩，也希望中美在文物保護領域的成功合作，成為促進兩國各領域互信合作、深化兩國人民相知相親的文化之橋，助力中美建設性戰略穩定關係行穩致遠。