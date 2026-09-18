加拿大與歐洲“抱團”　特朗普發聲警告

2025年3月14日，在加拿大渥太華，馬克·卡尼在宣誓就職儀式後向媒體發表講話。（新華社資料圖片） 中評社北京9月18日電／加拿大總理卡尼16日出席歐盟委員會主席馮德萊恩的“盟情咨文”演講，後者宣布將推動加拿大成為歐盟首個“聯席成員”。



據新華社報導，加拿大與歐洲“抱團”尋求擺脫對美依賴。美國總統特朗普對此警告稱，這可能構成“敵對行為”，並再次以貿易和關稅為武器相威脅。



加歐靠攏 特朗普警告



馮德萊恩當天在歐洲議會發表年度“盟情咨文”演講。卡尼是首名受邀出席這一演講的非歐洲國家領導人。



馮德萊恩說，歐盟和加拿大尋求“共同繁榮與經濟安全空間”，應把雙方關係提升至“盡可能高的水平”，從基於貿易的關係拓展至更廣泛的“面向未來的聯盟”。



按照馮德萊恩的說法，歐盟與加拿大發展關係“不針對任何第三方”，而是“為了我們共同的實力”。



不過，多家媒體在報導中提及美國因素。法新社說，面對咄咄逼人的特朗普政府，加拿大和歐盟都受到美方加征關稅的重擊和對領土的威脅，從而都尋求“轉向”。



卡尼本周早些時候表示，加方雖無意成為歐盟正式成員國，但尋求與歐盟建立“獨特的盟友關係”。加拿大總理辦公室16日在聲明中說，加方尋求與“可信任的夥伴建立更牢固關係”，以加強“戰略自主和韌性”，而歐盟是加方“緊密和可信任的夥伴”。



歐盟與加拿大已簽署《綜合經濟與貿易協定》。今年初，加拿大成為首個加入“歐洲安全行動”的非歐洲國家。本月14日，加拿大還舉辦首屆投資峰會，旨在擴大與美國以外國家經濟聯繫，減少對美依賴。



出席馮德萊恩的演講後，卡尼訪問英國，會晤英國首相伯納姆，雙方強調了加強兩國經濟合作的重要性，討論了在前沿技術領域的合作。卡尼正式提出加拿大加入歐洲國家組成的“聯合遠征軍”。該聯軍由英國主導，目前成員包括10個歐洲北約國家，規模比北約快速反應部隊小，行動更“靈活”。



眼看加拿大和歐洲越走越近，美國總統特朗普表示，“如果我認定這是敵對行為”，“如果歐洲這樣做是懷有惡意”，“我們將施加非常重的關稅”，或者停止與歐洲在某些領域的貿易。



特朗普同時稱，加拿大是“糟糕的貿易夥伴”。