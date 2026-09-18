美國失去全球信任　各國央行轉移黃金儲存地

幾國調整黃金存放地，能否動搖美元的國際地位，值得觀察。（新華社資料圖） 中評社北京9月18日電／荷蘭央行近日證實，今年3月至8月已將86噸黃金從紐約、渥太華轉移至倫敦，存放在紐約的黃金占比從31.3%降至18.5%。



據人民日報報導，這不是單個國家的偶然調整。2025年7月至2026年1月，法國完成對存放在紐約的129噸黃金的資產置換，至此官方黃金儲備實現100%本土存放；德國在2013年至2017年間已將數百噸黃金從紐約、巴黎運回法蘭克福，意大利、西班牙等國重新評估海外黃金布局的討論也在持續升溫。



黃金存哪裡，不是小事。



對各國央行而言，黃金儲備的安放之地，關乎資產安全、金融信任的戰略判斷。



過去幾十年，歐洲國家把黃金存放在紐約，圖的不只是金庫的堅固安保。作為全球金融中心，紐約交易便捷、流動性強，更重要的是一份心照不宣的信任：相信美國金融體系規則穩定，資產安全，要用的時候隨時能取。說白了，存進去的是黃金，托付出去的是信任。



然而，這份信任正在悄然鬆動。



荷蘭央行說得直白：地緣政治不確定性上升，要提升危機應對能力，保障黃金的“可獲得性”。



這個專業表述翻譯成大白話就是：關鍵時刻，我的黃金我能不能拿得到、調得動。背後的現實邏輯很清晰：這些年美國越來越頻繁地把金融制裁、資產凍結、支付通道切斷當作地緣政治工具。今天能隨意凍結別國資產，別國就難免擔憂自身的安全；今天能單方面切斷支付通道，別國自然會多留一條後路。金融工具每武器化一次，各國心里就多一道防線。



黃金這東西，說起來挺“笨”：不生利息，搬運麻煩，存儲還要成本。可在不確定性越來越高的世界里，偏就是這個古老的資產重新吃香。



當然，幾國調整黃金存放地，遠談不上動搖美元的國際地位。各國的布局調整也各有自身的現實考量，不能簡單歸結為單一原因。真正值得思考的，從來不是搬走了多少噸黃金，而是為什麼越來越多國家開始重新思考同一個問題。



國際貨幣的地位，說到底靠的不只是硬實力，更是信任：相信規則不會朝令夕改，相信資產可以自由支配，相信今天屬於自己的東西明天依然屬於自己——這份看不見、摸不著的信任，才是最珍貴的戰略家底。



所以，搬的是黃金，動的卻是信任。