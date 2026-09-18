借加沙紀錄片攻擊對手　以總理攪動民意

2025年9月26日，在位於紐約的聯合國總部，以色列總理內塔尼亞胡在第80屆聯合國大會一般性辯論發言。（新華社資料圖片） 中評社北京9月18日電／以色列媒體16日發布的民意調查結果顯示，內塔尼亞胡陣營支持率反超對手。以色列議會選舉在即，揭露以軍在加沙地帶“戰爭罪行”的紀錄片《NAZA》在以引發軒然大波。總理內塔尼亞胡的右翼陣營借該片攻擊對手、鼓動選民。



總理鼓動



據新華社報導，內塔尼亞胡16日稱，他將提出兩項法案，以剝奪國籍、高額罰金懲處“誹謗”以軍的人。



內塔尼亞胡呼籲所有猶太復國主義政黨支持這一舉措，還舉出三個事例：《NAZA》聯合導演尤瓦爾•亞伯拉罕和拉謝爾•瑟爾把以軍描繪成戰爭罪犯；在野黨民主黨領導人亞伊爾•戈蘭2025年說，“一個理智的國家不會以殺害兒童為樂”；以軍前首席法務官伊法特•托梅爾－耶魯沙爾米2024年曝光以軍士兵虐待加沙在押人員的監控視頻。內塔尼亞胡稱這些人“位置不在（以色列）這邊”。



前一天，內塔尼亞胡在另一段視頻中以民主黨方面拒絕譴責《NAZA》導演為由，把矛頭對准整個反對派陣營，包括主要競爭對手正直黨，鼓動支持國防軍的選民不要為這些黨派投票。



亞伯拉罕和瑟爾通過匿名採訪24名以色列軍方和情報部門人員，揭露以軍在加沙地帶實施“工業化屠殺”，在空襲中使用人工智能技術而導致平民死亡。該片上周在第83屆威尼斯國際電影節上首映並獲獎。



據《以色列時報》報導，數十名極右翼支持者16日晚在瑟爾父母家外抗議《NAZA》，高呼“處決叛徒”。組織者威脅稱，亞伯拉罕和瑟爾一旦回國，就會受到“追捕”。



對手被動



《以色列時報》15日刊文指出，距離議會選舉只剩六周，內塔尼亞胡政府和右翼人士拋出關於2023年10月7日襲擊事件的多種“陰謀論”，稱安全機構內部有叛徒，默許哈馬斯發動突襲。這成為內塔尼亞胡的利庫德集團及其部分盟友在選戰中的核心敘事之一。《NAZA》則無意中“助長”了這場煽動。