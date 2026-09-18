面對“更危險”的日本　中國如何應對？

7月10日，在位於日本東京的國會議事堂前，民眾手持標語參加抗議集會。（新華社資料圖片） 中評社北京9月18日電／剛剛落幕的第十三屆北京香山論壇，匯聚了近100個國家、地區和國際組織的官方代表團及海內外專家學者。在這場連伊朗和以色列代表都能同時出席的多邊國際盛會上，日本政府官員卻未獲參會邀請。日本僅有前首相鳩山由紀夫和來自笹川和平財團的民間人士參會。鮮明的參會反差，折射出清晰的外交信號。



據中國青年報報導，鳩山由紀夫在論壇期間直言：“現任日本首相高市早苗去年在台灣問題上的表態令我感到極度遺憾，這也和日本以往政府的表態相背離。”“我理解為何這對中方來說是不可接受的。”



自去年就任日本首相以來，高市早苗持續推動強軍擴武。當前，日本陸上自衛隊正與美、澳兩國陸軍在日本境內舉行聯合演習，並首次引入美國“堤豐”中程導彈系統，成為攪動地區局勢的危險推手。



今年是九一八事變爆發95周年，在中日關係持續低迷的背景下，這一極具警示意義的歷史節點，讓日本最新政局調整備受外界關注。日本自民黨高層人事調整、內閣改組相繼於9月16日和17日落地，這是高市政府第二次進行正式人事調整，也是其首次實施內閣改組。



另一個值得警惕的動向是，綜合日媒報導，此次人事調整中，自民黨副總裁麻生太郎等黨內核心班底悉數留任，內閣官房長官木原稔、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、財務大臣片山皋月等多名關鍵內閣成員也獲留任。



中國人民大學重陽金融研究院助理研究員吳奇聰接受中青報中青網記者採訪時表示，對地區局勢而言，一個更依賴右翼基本盤、更急於在安全議題上採取激進舉措的日本政權，只會收窄與中韓等周邊國家改善關係的轉圜空間，抬升東海、台海方向的戰略不確定性。



人事調整難改日本民眾不滿



高市早苗此次改組內閣，核心目的是通過人事調整重振執政聲望。



日本共同社8月一項民調顯示，高市內閣支持率跌至50.2%，較上次7月調查時下跌3.5個百分點，創上台以來新低。中國人民大學重陽金融研究院研究員鮑同接受中青報中青網記者採訪時表示，高市內閣支持率高開低走，是其啟動首次內閣改組、重構自民黨高層人事布局的核心動因。



“儘管自民黨在日本眾議院占據三分之二議席，理論上擁有充足的政策推行空間，但高市早苗自身政界根基尚淺、執政資源有限，各項政治、經濟、外交政策落地始終面臨多重阻力。”鮑同指出，上任一年來，高市政府推出的對華相關政策、《皇室典範》修訂、大阪副首都建設等多項施政舉措，均未獲得日本政界與普通國民的廣泛認可。



為規避近年日本政壇“一年一首相”的頻繁更迭亂象、穩固執政地位，高市早苗選擇以內閣改組的方式刷新執政形象、穩住基本盤，同時依托首相職權逐步整合黨內支持自身的政治力量。