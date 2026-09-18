烏美元首近期會晤　美為何此時升級對俄制裁？

2025年12月28日下午，美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園與烏克蘭總統澤連斯基就擬議中的俄烏“和平計劃”開始會晤。（新華社資料圖片） 中評社北京9月18日電／烏克蘭外交部發言人季希當地時間16日表示，烏克蘭和美國正在籌備烏總統澤連斯基與美總統特朗普的會晤。他表示，兩國團隊正在研究總統會晤的可能性及會晤內容，希望使會晤“盡可能富有實質性”。



據國際在線報導，同一天，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，俄方願就烏克蘭問題進行雙邊或三邊談判，但俄方不抱有幻想。他強調，此前數輪談判中斷，均非俄方的原因導致。



此外，當地時間16日，美國國會眾議院通過一項針對俄羅斯的制裁法案。外媒評論說，這是本屆美國政府針對俄羅斯採取的最重大的立法行動。法案還授權美總統特朗普對俄羅斯油氣的主要買家徵收高達100%的關稅。



不過，該法案在美國民主黨內部引發罕見分歧。儘管絕大多數民主黨人支持烏克蘭，但反對賦予特朗普更大的貿易管控權。



烏方對烏美元首會晤的核心訴求有哪些？俄方釋放談判信號，同時調低外界預期，背後有怎樣的戰略考量？如何看待美國一邊嘗試調解俄烏衝突，一邊加碼對俄制裁？



總台環球資訊《閃評》邀請中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志、中國社會科學院美國研究所研究員劉衛東進行詳細解讀。



中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志表示，烏方此次與美方會晤的核心訴求主要包含：



第一，安全保障，這是烏克蘭最優先、最關切的核心議題，烏方期待美國就此作出明確的正式承諾。



第二，持續獲取美方軍事援助，希望在防空裝備，尤其是愛國者導彈的供應乃至聯合生產層面，推動相關合作取得實質性進展。



第三，推進人道主義相關安排，其中包括局部停火等內容。此次計劃舉行的會晤，核心目標是為美烏雙邊關係建立更長遠的穩定預期，推動兩國形成長期可持續的合作框架。



俄羅斯仍希望通過談判達成可行方案，既維護自身戰略安全與核心利益，又推動衝突實現平穩終結。但俄方不會在重大原則問題上作出任何讓步，烏克蘭方面在核心立場上同樣持這一態度。