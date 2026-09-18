俄國防部：俄軍打擊烏克蘭大型軍用數據中心

俄羅斯國防部（資料圖） 中評社北京9月18日電／新華社報導，俄羅斯國防部17日通報說，俄軍當天凌晨打擊了烏克蘭最大的一處軍用數據中心。



通報說，該數據中心為烏方軍用服務器等設備提供運行保障，並承擔情報數據處理、傳輸和存儲等功能。



俄國防部還表示，俄軍當天凌晨使用高精度武器和無人機對烏克蘭的冶金、無線電和軍工企業，以及基輔和敖德薩州等地的能源、交通基礎設施進行了打擊。