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俄國防部：俄軍打擊烏克蘭大型軍用數據中心
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2026-09-18 09:52:59
俄羅斯國防部（資料圖）
中評社北京9月18日電／新華社報導，俄羅斯國防部17日通報說，俄軍當天凌晨打擊了烏克蘭最大的一處軍用數據中心。
通報說，該數據中心為烏方軍用服務器等設備提供運行保障，並承擔情報數據處理、傳輸和存儲等功能。
俄國防部還表示，俄軍當天凌晨使用高精度武器和無人機對烏克蘭的冶金、無線電和軍工企業，以及基輔和敖德薩州等地的能源、交通基礎設施進行了打擊。
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