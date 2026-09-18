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伊朗稱擊落第53架美軍MQ-9無人機
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2026-09-18 09:54:45
MQ-9無人機（資料圖）
中評社北京9月18日電／央視新聞報導，當地時間17日，伊朗方面消息稱，當天上午10時許，隸屬於美軍的第53架MQ-9無人機在伊朗格什姆島上空被攔截並擊落。此次行動由伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊利用其現代化防空系統執行。
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