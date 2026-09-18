引進5.2萬台無人裝備！日本危險計劃曝光

中評社北京9月18日電／近日，一份外洩的日本防衛規劃草案，將高市早苗政府的“再軍事化”企圖顯露無遺。據日本共同社16日披露，日本政府擬於年底修訂的安保三文件之一——《防衛力整備計劃》草案已流出。草案提出，2027年至2031年5年間，日本政府打算引進約5.2萬台用於遠程打擊、情報收集的無人裝備。值得警惕的是，共同社稱，該草案將目標定為“遏制中俄朝”，有聲音擔憂“這可能加劇地區軍備競賽”。對此，有日本網民發出質疑：“軍事擴張的預算是沒有上限的嗎？”



報導稱，據多名消息人士16日透露，根據草案，所謂強化從敵方射程之外實施攻擊的“防區外防衛”（含對敵基地攻擊用遠程導彈）經費估算超9萬億日元（1萬日元約合430元人民幣），接近現行計劃的兩倍。執政黨高層人士表示，未來5年防衛費總額或擴至70萬億至80萬億日元，遠超2023年至2027年計劃的約43萬億日元，如何確保財源將成為焦點。



這份激進的擴軍規劃引發日本輿論的震蕩。日本一家軍事愛好者網站發表文章稱，共同社發布了一則“動搖日本安保政策的重大報導”，草案披露的數字“與自衛隊以往裝備採購規模相比極為罕見，帶來巨大衝擊”。



據共同社披露，強化人工智能與無人裝備防衛能力所需經費約為7萬億日元，為現行計劃的6倍。在預計約5萬架規模的無人機中，遠程對地攻擊型約1萬架、反艦型約1300架、情報警戒型約7500架。此外，草案還新設“持續應對能力”，估算約需10萬億日元，目標是“首先確保能夠持續作戰一年的物資”，為此將儲備彈藥、導彈、燃料。



事實上，自上台以來，高市早苗政府激進的擴軍政策就遭到諸多質疑。日本《朝日新聞》日前評論稱，高市當局路線是防衛費再加碼、武器出口大放鬆，專守防衛被對敵基地攻擊能力掏空，並批評自民黨向政府提交的修訂“安保三文件”建議草案“財源後置、缺乏責任”。

