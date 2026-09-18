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中國陸軍第76集團軍某旅開展實彈射擊訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-18 09:56:14
　　中評社北京9月18日電／央廣軍事報導，近日，中國陸軍第76集團軍某旅在某訓練場開展實彈射擊訓練，錘煉部隊作戰能力。
 


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