拉海灣國家入局伊朗戰事　美國算盤打得響嗎？

5月1日在美國首都華盛頓拍攝的國會大廈。（新華社資料圖片） 中評社北京9月18日電／美國媒體16日援引消息人士的話報導稱，美國總統特朗普預計將於22日在紐約聯合國大會期間與海灣國家領導人舉行會晤，討論對伊朗戰事的下一步行動。總體來看，美國在中東地區的主導地位已經被削弱，很可能從地區主導者退到參與者的角色上。



據國際在線報導，預計此次會晤將重點討論美方提出的戰後戰略構想，特朗普及其團隊正在制訂相關計劃。



中國國際問題研究院中東問題專家李子昕在接受總台環球資訊《閃評》欄目採訪時表示，美國召集這次會議有多方面考量，但想要達成實質性共識非常艱難。



美國為何此時拉海灣國家入局？



李子昕說：“美伊衝突並未進入尾聲。美國希望借助這一次的會議，向地區國家發出‘再度團結在美國影響力下’的號召，給盟友注入‘美國仍然願意履行安全與防務承諾’的信心，並且與盟友未來對伊朗的政策進行對標對表。對美國國內來說，白宮希望借此來展現自身對中東事務的決定性影響力，扭轉戰事不利帶來的負面政治影響。”



目前來看，美國在對伊朗的作戰行動中所處的境遇並不理想，戰事仍然在多個方向升級。美國已經明確戰後方案要等中期選舉之後才會最終敲定，說明當前美國的核心並不是要實現停火，而是為選舉後的政策來預先爭取盟友的“背書”。



當前的局面更像是一種“有管理的降級”，也就是美方在不宣布戰敗的前提下，尋找體面退出的通道。美國把海灣國家拉入到討論當中，既給戰後安排爭取合法性，也在國內政治上來分攤結束戰爭的責任。



美國的算盤打得響嗎？



李子昕表示，美國拉海灣國家入局，有幾重目的：