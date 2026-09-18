孫成昊：台灣是中美戰略穩定的“壓力測試”

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊（受訪者供圖） 中評社香港9月18日電（記者 黎人愷）清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊17日接受中評社記者採訪時表示，中美領導人會晤最現實的目標不會是解決台灣問題，也不是期待美方根本改變既有政策，而是把台灣問題重新置於中美關係整體風險管控框架之中。對於中美“建設性戰略穩定”關係而言，台灣問題實際上是最重要的“壓力測試”之一。



孫成昊現為清華大學戰略與安全研究中心副研究員，中華美國學會理事。他長期深耕美國政治與外交、中美關係及人工智能國際安全研究，是國內美國問題與戰略安全領域極具影響力的青年學者。



中美當前在AI、貿易、台灣問題等方面仍存在分歧。在中美元首會晤前夕，美國也頻頻出現強硬對華表態。美國總統特朗普日前在社交媒體上發文稱，一場針對人工智能和數據中心的惡毒陰謀正在進行，而唯一對此感到高興的就是中國。美國財長貝森特還表示，若中國贏得人工智能競賽，其他一切都將變得“無關緊要”。



當談到中美當前分歧是否會影響元首會晤和“建設性戰略穩定關係”的可持續性時，孫成昊說，首先要避免一個誤區，即把“建設性戰略穩定”理解為中美關係已經進入傳統意義上的緩和甚至和解階段。這個框架從一開始就是在結構性競爭仍然存在的條件下提出的。貿易、科技、台灣以及地區安全上的很多矛盾並沒有消失，美國國內對華政策也仍存較強的競爭共識。因此，個別官員發表強硬言論或者雙方出現新的摩擦，本身並不能證明戰略穩定已經失效。真正需要觀察的是，這些摩擦能否被控制在一定範圍內，還是會不斷向其他領域擴散。



孫成昊指出，現在中美關係面臨的一個突出問題，是元首層面的穩定意願與部門層面的競爭慣性之間存在一定張力。兩國高層都強調加強溝通和保持關係穩定，但到了科技、安全、貿易等具體政策領域，美國國內政治、官僚體系和利益集團又會推動政策向競爭方向發展。這種現象未來可能成為常態。



“‘建設性戰略穩定’的可持續性不能只依靠元首之間的一兩次成功會晤，而要看元首共識能否逐漸轉化為美方各部門共同遵守的政策邊界和行為預期。”孫成昊說。



孫成昊認為，有三個指標值得關注。一是雙方能否減少突然加碼，尤其是在關稅、出口管制和制裁領域；二是台灣等核心敏感問題是否能夠避免出現重大衝擊；三是雙方能否持續增加一些正面議程，包括經貿、AI風險管理和人文交流。戰略穩定並不要求沒有分歧，它真正考驗的是雙方在出現分歧之後，是否仍然能夠阻止局部競爭演化成全面對抗。

