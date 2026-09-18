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中國海軍第48批護航編隊訪問孟加拉國
http://www.CRNTT.com   2026-09-18 10:47:05
9月17日，中國海軍第48批護航編隊抵達孟加拉國吉大港。新華社
　　中評社北京9月18日電／新華社報導，中國海軍第48批護航編隊17日抵達孟加拉國吉大港，開始為期5天的友好訪問。

　　當地時間14時許，懸掛著中孟兩國國旗的護航編隊艦艇唐山艦、大慶艦緩緩駛入吉大港。孟加拉國海軍官兵代表，中國駐孟加拉國大使館工作人員、中資機構及華僑華人代表等100餘人到碼頭迎接。

　　訪問期間，雙方將開展專業交流、艦艇參觀、文體友誼賽、甲板招待會等活動。
 


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