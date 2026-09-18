孫成昊：中美峰會重在將戰略穩定“可持續”

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊（受訪者供圖） 中評社香港9月18日電（記者 黎人愷）清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊17日接受中評社記者採訪時表示，若中美領導人如期會晤，重要的是進一步鞏固5月中美元首會晤以來形成的關係穩定勢頭，把“建設性戰略穩定關係”從元首層面的政治共識逐步轉化為更可持續的政策安排。具體來看將有經貿、台灣問題、人工智能、國際熱點四組議題需要討論。



孫成昊現為清華大學戰略與安全研究中心副研究員，中華美國學會理事。他長期深耕美國政治與外交、中美關係及人工智能國際安全研究，是國內美國問題與戰略安全領域極具影響力的青年學者。



據多家美國媒體報導稱，中美領導人將於9月24日在白宮舉行今年的第二次峰會。美國總統特朗普稱，與中國領導人會晤時“我們將討論幾乎所有議題”。



孫成昊表示，如果此次訪問如期舉行，最重要的並不是追求一個包羅萬象的“大交易”，而是進一步鞏固5月中美元首會晤以來形成的關係穩定勢頭，把“建設性戰略穩定關係”從元首層面的政治共識逐步轉化為更可持續的政策安排。這個概念本身就意味著，中美並沒有期待競爭消失，而是希望合作能夠繼續、競爭保持邊界、分歧得到管控，避免雙方重新進入不斷升級、相互加碼的惡性循環。



孫成昊說，具體來看，中美之間至少有四組議題需要討論：



一是經貿，包括現有貿易“休戰”安排如何延續、關稅能否進一步降低、稀土和關鍵礦產出口管制以及美方科技限制如何處理。這是最有可能產生可見成果的領域，也是檢驗雙方能否把短期“休戰”轉化為相對穩定預期的重要窗口。



二是台灣問題，這是最敏感的政治和安全議題，中方會特別關注美方能否避免在軍售和對台互動上釋放新的刺激信號。



三是人工智能和科技問題。芯片競爭短期難以化解，但AI安全、網絡風險等已經出現有限的共同利益。



四是國際和地區熱點，包括中東等問題。

