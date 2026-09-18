美國空軍KC-135加油機與韓國空軍、日本航空自衛隊的戰鬥機進行空中加油演習。 中評社北京9月18日電／美日韓加快軍事合作機制化進程



來源：中國國防報；作者：劉磊娜



9月7日至11日，美國、日本、韓國舉行“自由之刃”-2026聯合演習。這是該系列演習自2024年啟動以來第四次舉行。根據三國發布的信息，演習在韓國濟州島以東、以南以及日本九州以西的東海國際水域和相關空域舉行，並使用日本境內部分軍事設施和指揮所。從兵力編組和課目設置看，三國正借助演習加強情報共享、指揮協同和作戰鏈路銜接，加快三邊軍事合作機制化進程。



美軍航母再度缺席



此次演習為期5天，約2300人和6艘艦艇參加。韓國海軍派出世宗大王級“宙斯盾”驅逐艦“栗穀李珥”號、“西厓柳成龍”號和天池級快速戰鬥支援艦“天池”號。日本海上自衛隊派出愛宕級“宙斯盾”驅逐艦“愛宕”號、朝日級驅逐艦“朝日”號，以及P-1海上巡邏機和SH-60K反潛直升機；日本航空自衛隊出動F-15、F-2戰鬥機，E-767、E-2D預警機及KC-46A、KC-767空中加油機。美國海軍派出阿利·伯克級導彈驅逐艦“本福德”號參演；美國空軍派出KC-135加油機參加空中加油訓練，並以C-130J運輸機為平台開展航空醫療後送專業交流。



美軍通報稱，演習期間，三國艦艇開展編隊航行和海上補給訓練，海空力量實施聯合醫療後送和搜救演練，三國軍機進行混合編隊飛行。演習還重點檢驗三國防空力量之間的通信協同，並進一步完善實時數據共享程序。網絡行動籌劃人員和指揮所人員按計劃開展協調演練，檢驗三國之間的信息傳遞和跨域決策協同。與首次演習主要圍繞海上行動展開相比，此次演習已將海空行動、導彈防禦、網絡行動和醫療保障等內容納入統一訓練框架。相關課目貫穿目標探測、情報傳遞、指揮決策和行動響應等環節，顯示三國聯演正由艦機協同行動向跨域聯合行動拓展。



與2024年舉行的前兩次演習相比，美國此次未派航母。2024年6月和11月舉行的兩次演習分別有“羅斯福”號和“華盛頓”號核動力航母參加。此次航母缺席，一個重要背景是以日本橫須賀為基地的美國海軍唯一一艘前沿部署航母“華盛頓”號已被調往中東，接替在當地長期執行任務的“林肯”號航母。2025年的“自由之刃”聯合演習同樣沒有航母參加，美軍航母已連續兩年缺席該系列演習。



駐日美軍司令約斯特在演習開幕式後表示，美軍航母缺席並未改變此次演習的範圍、規模和訓練目標。據共同社報導，約斯特還透露，此次演習重點加強網絡領域協作，並演練災害情況下的人道主義支援。美軍更多依托情報、通信、指揮和保障體系組織聯演，日本和韓國則投入較多艦機和人員。在航母兵力多線分散的背景下，美軍仍試圖通過指揮和信息體系整合盟友力量，維持其在亞太地區的軍事存在。

