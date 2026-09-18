美國陸軍多域效應營士兵在靶場參加訓練。 中評社北京9月18日電／美軍擬向韓國部署多域效應營



來源：中國國防報；作者：鄧和平



據韓國媒體9月初報導，美國陸軍正考慮將第2多域特遣部隊部分兵力從歐洲調往韓國。擬調動的部隊可能為該特遣部隊下屬多域效應營，規模或達數百人，具體駐地和部署時間尚未公布。



第2多域特遣部隊於2021年9月在德國威斯巴登組建，原本主要負責歐洲方向任務。根據美國國會研究處今年5月發布的報告，該部隊採用跨地域部署方式，司令部和多域效應營駐德國，遠程火力、防空及支援力量按規劃部署在美國紐約州德拉姆堡陸軍基地。此次擬將多域效應營調往韓國，如果最終落實，將改變第2多域特遣部隊原有的歐洲方向部署格局，也顯示美國陸軍可能繼續加強印太地區的多域作戰力量。



多域特遣部隊是美國陸軍近年來重點建設的新型部隊。該部隊主要用於應對所謂“反介入/區域拒止”威脅，負責協調遠程火力以及情報、信息、網絡、電子戰和太空等領域的行動。美國陸軍2017年組建首支多域特遣部隊，此後又組建第2和第3多域特遣部隊。今年6月，第1多域特遣部隊與第7步兵師整編為“第7步兵師（太平洋多域司令部）”，第2和第3多域特遣部隊繼續分別面向歐洲和印太方向活動。美國陸軍還計劃組建第4和第5多域特遣部隊。



此次擬部署到韓國的多域效應營，是多域特遣部隊的重要信息支援力量。該營通常編有軍事情報、通信、網絡電磁活動和遠程感知等力量，主要承擔偵察監視、目標獲取、情報融合和目標處理等任務。相關力量可匯集不同偵察平台獲取的信息，經分析處理後傳送至指揮機構和作戰部隊，為指揮決策和後續行動提供支持。如果該營進駐韓國，可納入駐韓美軍現有指揮體系，增強其前沿情報獲取、戰場態勢研判和跨域協同能力。



駐韓美軍司令兼美韓聯合司令部司令布倫森一直在推動有關部署。2025年8月，布倫森公開表示，希望多域特遣部隊、特別是多域效應營進駐韓國，以幫助美軍更好地“觀察、感知和理解”作戰環境。今年4月，他又在美國國會聽證會上提出，駐韓美軍計劃在未來5年增加多域力量，並通過臨時輪換和持續部署等方式支援美國印太司令部行動。5月，布倫森在美國陸軍協會舉行的太平洋地面部隊研討會上再次表達了在韓國部署多域特遣部隊的意願。

