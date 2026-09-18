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今年3月以來，以軍襲擊已致黎4386人死亡
http://www.CRNTT.com   2026-09-18 11:05:25
　　中評社北京9月18日電／央視新聞報導，黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心9月17日發表聲明稱，從3月2日至9月17日，以色列的侵略行為已造成黎巴嫩4386人死亡，12407人受傷。

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