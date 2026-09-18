美軍高層發出警告：中東兵力告急　專家解讀

資料圖：美國“華盛頓”號航母（來源：環球網） 中評社北京9月18日電／央廣軍事消息，近日，多名美軍高級官員向美國國防部長赫格塞思發出警告稱，如果繼續推進對伊朗的大規模軍事行動，美國兵力將難以為繼，還會削弱美軍全球行動能力，甚至將影響美國本土防衛。消息曝出後，隨即引發了國際輿論對美國兵力現狀、美國戰略透支以及霸權衰落等一系列話題的熱議。那麼，在美伊戰火重燃的當下，美軍高層的公開預警暴露出美國軍方與美國政府之間存在怎樣的矛盾分歧？就當前複雜的美伊局勢來判斷，美國還有機會體面地結束這場針對伊朗的軍事行動嗎？這些就是本期《一南軍事論壇》要關注的話題。



美軍高層發出警告：兵力告急



李悅：近期，美國的一份中東兵力部署計劃，遭到美國歐洲司令部、太平洋司令部、南方司令部指揮官以及海軍作戰部部長的集體反對。這份計劃打算將部分駐中東美軍的部署期限延長至2027年。美軍高層認為，美國對伊朗的軍事行動耗時過長，大量艦船和戰機調往負責中東地區行動的中央司令部，擠占了美軍訓練和國土防禦的資源。尤其是在衝突沒有明確結束時間表的情況下，美國海軍已經難以維持當前對伊朗的作戰強度。一南教授，美軍在中東長期部署造成的兵力緊張，是美軍高層官員發出警告的全部原因嗎？



金一南：我認為美軍高層官員發出警告有兩方面原因。



首先從戰術角度看。今年2月，特朗普宣布對伊朗採取軍事打擊行動，當時承諾用4至6周時間完成全部軍事行動。然而時隔6個月，美軍不僅未能達成預期作戰目標，受霍爾木茲海峽通航問題掣肘，還深陷中東戰場。不少美軍高層對此局面深表不滿，他們並非出於政治立場反對特朗普本人，而是從軍事層面，反對美軍在中東地區超負荷兵力部署。當前，為了維持霍爾木茲海峽通航，美國被迫在該地區部署包含兩支航母打擊群在內的大規模海上兵力。這導致“林肯”號航母部署危機，“華盛頓”號航母馳援中東，亞太方向隨之出現航母空窗期等一系列問題。儘管美國擁有世界上最龐大的海軍力量，但其兵力並非無窮無盡。如今美國政界的胃口已經突破美國海軍兵力部署的客觀規律。正因如此，美軍高級將領從戰役戰術層面出發，要求美軍停止在中東“超長待機”。再從戰略角度看。美國發動軍事打擊很容易，但要停止這場衝突卻很難。這也是二戰結束後，美國反復遭遇的困境。當年美國從朝鮮戰場撤出就歷盡波折，從越南撤軍也非常困難，當時狼狽的撤退場景被媒體稱為“西貢時刻”。這一幕和2021年美國從阿富汗撤軍的窘境如出一轍。如今，美國又面臨如何結束與伊朗衝突的難題。正因如此，美軍高層意識到問題的嚴重性，他們不想再重蹈覆轍，繼續深陷伊朗衝突泥潭。倘若兵力持續過度損耗，美軍將無法應對其他方向潛在的安全威脅，因此美軍高層希望盡快從中東脫身。但是究竟何時能撤出？這是美國現在面臨的一道棘手難題。

