美國斥巨資研發低成本激光武器　專家解讀

資料圖：“蝗蟲”激光武器系統作戰示意圖（來源：全球技術地圖） 中評社北京9月18日電／央廣軍事消息，據報導，美國不久前測試了代號為“蝗蟲”的高能激光武器系統，成功擊落多架低空飛行的無人機。這型激光武器單次發射成本遠低於傳統攔截導彈。



自2023年以來的多場衝突表明，傳統防空系統在應對無人機、巡飛彈等目標時存在成本失衡、彈藥有限、反應滯後等短板。為此，美軍正加速推進定向能武器的實戰化運用。



性能特點



“蝗蟲”激光武器系統是由美國防務企業研發的第二代定向能武器系統，能夠發射20千瓦的光束，可通過物理手段燒毀目標。軍事觀察員張學峰進一步介紹了這型武器的性能特點。



張學峰：第一，“蝗蟲”激光武器系統外形尺寸較小，採用模塊化設計，便於部署和使用。例如，它可以安裝在四輪輕型裝甲車輛上，或以方艙、托盤形式臨時部署到大型戰艦甲板上。第二，“蝗蟲”激光武器系統的功率基本滿足需求。據廠商介紹，20千瓦至35千瓦的激光武器，其激光能量可毀傷美國國防部劃分的第一組至第三組無人機，其中第三組無人機是起飛重量較大的無人機。第三，“蝗蟲”激光武器系統採用較為先進的搜索與追蹤系統及控制軟件，以確保激光器能夠穩定跟蹤瞄准目標。在體積、重量、成本的限制下，這套武器系統具備基本堪用的能力，但目前只能打擊慢速無人機，難以打擊速度更快、採用噴氣動力的導彈等目標。



能力短板



不過，張學峰也指出，雖然此類武器單次攔截成本極低，但在面對多目標時能力較弱。



張學峰：目前一些比較典型的激光反無人機系統或激光防空系統，優勢並非在於應對無人機的“蜂群式”攻擊，因為目前的激光系統一次只能攔截一個目標，有效作用距離大多在10公里以內。攔截無人機時，需對目標連續照射若干秒，因此必須逐個應對來襲無人機，依靠頻繁轉移火力來應對多目標打擊。在應對多目標方面，它不如防空導彈系統，但激光反無人機系統的攔截成本較低，單次攔截成本僅幾美元。而且，只要有足夠的能源供應，激光反無人機系統理論上可以擁有所謂的“海量彈匣”，前提是散熱問題能夠得到妥善解決。

