富權：謝典霖案牽動議長縣長“立委”多方選戰

中評社香港9月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：謝典霖案牽動議長縣長及“立委”多方選戰。以下為文章內容。



一樁彰化地方餐會賄選案，掀起中台灣政壇連鎖風暴。現任彰化縣議長謝典霖與家人遭檢方聲請羈押，不僅重創其個人議長連任之路，更如同推倒多米諾骨牌，同步牽動彰化議長、縣長、“區域立委”三大層級選戰藍綠版圖與派系勢力洗牌，形成一案牽動多場選局、多方角力博弈的“一魚多吃”政治效應，讓原本底定的彰化選情瞬間變數滿載。



此次風波源於今年六月謝典霖在彰化縣議會場地舉辦餐會，疑似為中國國民黨籍溪湖鎮長參選人、其姑姑陳貞妃宴請鄉親、固樁輔選，遭人檢舉涉嫌違反選罷法、觸犯投票行賄罪。彰化檢方昨日啟動大規模偵辦，陸續傳喚十餘名相關人員到案說明，最終認定謝典霖、其父謝新隆、前“立委”母親鄭汝芬等五人罪嫌重大，且有逃亡、滅證與勾串之虞，依法向法院聲請羈押，震動整個中台灣地方政壇。



作為彰化政壇重量級派系領袖，謝典霖自二零零九年起連任彰化縣議長多年，憑藉謝家三代深耕彰化的基層實力，成為地方派系整合、選票動員、政商資源串聯的核心樞紐，也是國民黨在彰化鞏固地方執政基礎的關鍵人物。此次涉案遭羈押，首先衝擊的就是彰化縣議長選戰。目前謝典霖已登記參選本屆縣議員、力爭議長連任，一旦案件最終定罪定讞，不僅議長席位無望，連現有議員資格都將面臨撤銷，彰化縣議會將迎來權力真空。原本依附謝家派系的地方議員、基層樁腳頓失依靠，議會內部派系勢力將重新重組，藍營內部搶位卡位、綠營伺機突圍的態勢已然成型，議長選情從原本的“穩定連任”逆轉為混戰格局。



案件連鎖效應進一步蔓延至彰化縣長選戰，徹底打亂藍營原本的參選布局。過去彰化藍營存在派系內部角力，謝典霖與身為現任“立委”、有意參選縣長的親姐姐謝衣鳯，長期存在權力與選路分歧，姐弟派系內耗始終是藍營隱憂。而謝典霖涉案爆發後，不僅重傷謝家長期累積的清廉形象，也讓同屬藍營的縣長參選人魏平政陷入選情危局。此前謝家與魏平政關係緊密，謝母鄭汝芬更是擔任魏平政競選總部顧問團團長，謝典霖亦多次為其站台輔選。為了切割負面連累、避免選情遭拖累，魏平政團隊火速對外澄清與餐會案無關，極力撇清關係，但仍難抵擋綠營鋪天蓋地的質疑與輿論攻勢，魏平政的選情遭到直接重創。原本依附於謝家的地方樁腳難免產生“寒蟬效應”，甚至可能出現倒戈或保持中立的情況，直接衝擊國民黨的基本盤，藍營原本整合不力的縣長選局，如今更顯被動，民進黨參選人迎來難得的追趕契機。



除了地方首長與議會選情，此案更間接左右“區域立委”的選戰格局，形成藍綠此消彼長的態勢。謝衣鳯身兼國民黨現任“立委”，本屆不僅有轉戰縣長的規劃，同時也需守住“立委”基本盤。謝典霖涉案的家族負面風波，持續消耗其個人選票基礎與基層支持度，讓其連任的難度大幅提升。與此同時，同選區的民進黨潛在參選人吳音寧伺機而動，藉由謝家爭議醜化藍營地方派系形象，累積選戰聲量，“立委”選區的藍綠優劣態勢悄然逆轉，因而外界傳言此案也有為民進黨潛在人選吳音寧“刨除謝家根基”的政治意味，使得原本穩固的藍營“立委”席次保衛戰，從壓倒性優勢變為膠著拉鋸，中台灣藍綠版圖迎來變動契機。

