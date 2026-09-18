千餘名港澳青少年訪京“向國旗敬禮”

“向國旗敬禮”港澳青少年升旗隊代表訪京活動出征儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月18日電（記者 盧哲）由中央港澳辦主辦、北京市政府承辦的“向國旗敬禮”港澳青少年升旗隊代表訪京活動18日啟動。來自港澳兩地共1300名學生的訪京團將展開為期5天的交流考察，行程包括在天安門廣場觀看升旗儀式、與中國人民解放軍儀仗司禮大隊交流，到訪人民大會堂、並走進北京的學校等。



香港特區政府教育局局長蔡若蓮當天早晨與近千名香港師生及升旗隊代表，於香港西九龍高鐵站舉行出征儀式。



當天是“九一八事變”紀念日。蔡若蓮在致辭時說，“九一八事變”提醒我們，落後就要挨打，團結是力量之源。正因為如此，我們更應珍惜今天國家來之不易的發展，也更應明白國旗所承載的意義──它見證了我們中華民族從苦難走向復興的奮鬥歷程。



蔡若蓮表示，國旗是國家的象徵，承載著民族的記憶、奮鬥歷程和共同理想。國旗不僅是一面旗幟，更是一堂生動的國民教育課，提醒我們：國家發展來之不易，民族復興需要一代又一代人接續奮鬥。“特別是在“九一八”這樣特殊的一個日子裡，我們更應該銘記歷史、勿忘國恥，從歷史中汲取力量，堅定維護國家尊嚴和安全。”



她寄語同學們珍惜每一個難得的機會，用心觀察和記錄，能夠從國旗中讀懂歷史、讀懂責任，深化對國家的認知和認同，把愛國之情轉化為報國之志，努力成為有承擔、有視野、愛國愛港新一代，成為“一國兩制”事業的建設者和接班人。



來自香港的940多位大、中、小學同學、升旗隊代表參與活動。據介紹，五天的行程中，除了特別安排同學在天安門廣場觀看升旗儀式之外，訪問團還會跟中國人民解放軍儀仗司禮大隊交流，到訪人民大會堂、國家博物館和故宮博物院；同時還會走進北京市的學校，參觀首鋼園、北京城市副中心等現代化建設項目，深入瞭解國家在經濟發展和城市規劃方面的輝煌成就。



香港升旗隊總會總監伍煥傑對記者表示，本次活動是愛國主義教育流動課堂，感謝中央港澳辦提供寶貴機會。希望通過此次行程提升香港學生的國家認同、國民身份認同及家國情懷。他說，今年適逢多項重要歷史紀念時刻，盼望學生能提升國民身份認同與家國情懷，滿載而歸。



香港城市大學國際關係專業四年級的陳同學表示，希望透過考察內地企業與社會發展，為未來前往大灣區及內地城市發展作準備，同時非常期待在天安門廣場親眼看到國家儀仗隊的風采。



來自香港升旗隊總會的中學生吳同學表示，非常期待可以和中國人民解放軍儀仗大隊交流和學習，亦希望通過這次訪京之旅拓寬視野，加深對國家認識，瞭解歷史及社會發展。