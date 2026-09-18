打還是談？美國準備怎麼結束伊朗戰爭？

5月1日，美國總統特朗普在首都華盛頓白宮南草坪接受媒體採訪。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月18日電／當地時間9月17日，美國總統特朗普表示，他將很快就伊朗戰爭作出一個“重大決定”：是否重新對伊朗發動大規模軍事打擊。



據央視新聞網消息，就在此前一天，特朗普剛剛表示，希望持續半年多的戰爭“接近尾聲”，並稱伊朗仍有意達成協議；下周聯合國大會期間，他還將與沙特、阿聯酋、卡塔爾等六個海灣國家領導人討論伊朗戰爭及戰後安排。隨著戰爭進入第七個月，美國目前面對的問題已經不只是“怎麼打”，而是“怎麼結束”。戰爭打了半年多，美國面對的問題越來越多。今年2月28日，美國和以色列開始對伊朗發動軍事行動。特朗普政府當時強調的重要目標之一，是削弱伊朗的核能力。但半年多過去，戰爭並未結束，反而影響範圍越來越大。



首先，戰火已經明顯外溢。伊朗先後對以色列及駐有美軍的海灣國家發動報復性襲擊。近期，衝突又進一步蔓延至也門和沙特方向。9月17日，沙特與胡塞武裝再次相互襲擊，也門居民開始乘船逃離戰區，紅海安全局勢隨之惡化。其次，美國自身的軍事成本持續增加。美國國會預算辦公室最新估計，截至8月1日，這場戰爭已給美國國防部帶來約380億美元的直接成本。如果戰事持續，後續每個月可能還會增加20億至30億美元的開支。第三，戰爭正在影響美國國內經濟。霍爾木茲海峽和紅海航運受阻不斷推高能源價格，汽油、柴油和運輸成本隨之上漲。美國國會預算辦公室預計，戰爭帶來的能源衝擊可能進一步推高美國通脹。目前，距離11月的中期選舉僅剩一個多月，油價和生活成本正越來越成為共和黨必須面對的問題。最後，戰爭目標本身也變得越來越複雜。美國最初強調削弱伊朗核能力，但隨著胡塞武裝、紅海航運和海灣國家安全都被捲入，美國如今還要處理地區秩序、盟友安全和戰後安排等問題。



顯然，戰爭持續越久，需要處理的問題越多。當下這一既沒有結束、又不斷向外擴散的狀態，以及不斷增加的戰爭成本，正是美國目前必須重新考慮下一步的重要背景。



繼續打，還是重新談？



目前，美國大致有兩種選擇。一條路是重新擴大軍事行動。特朗普9月17日表示，他正在考慮是否恢復對伊朗的大規模攻擊。繼續打的邏輯並不複雜：通過更強的軍事壓力進一步削弱伊朗核能力和軍事力量，並迫使伊朗接受美國提出的條件。但軍事行動一旦擴大，美軍基地、海灣能源設施以及關鍵航道就都可能再次成為報復目標，戰爭成本和油價壓力也可能相應上升。另一條路是重新回到談判桌。美伊之間的外交渠道並未完全中斷，特朗普9月16日再次表示，伊朗仍有意達成協議。美國政府9月17日也確認，將按照聯合國東道國義務，允許伊朗總統佩澤希齊揚、外長阿拉格齊等高級官員赴紐約參加聯大。與此同時，美國官員近期還與胡塞武裝代表在阿曼舉行了會談。雖然這並不意味著美伊已經接近達成協議，但至少表明，各方仍在軍事對抗之外保留著溝通渠道。



所以現在真正的問題已經不僅是“打還是不打”。如果繼續打，美國希望打到什麼程度；如果開始談，半年多戰爭之後，又準備以什麼條件結束——這才是特朗普所謂“重大決定”的核心。