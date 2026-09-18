美聯儲加息落地　黃金為何不跌反漲？

1月16日，在山東省濱州市濱城區一家金店，工作人員展示馬年主題的黃金飾品。（新華社資料圖片） 中評社北京9月18日電／美聯儲加息落地，黃金卻逆勢反彈。這似乎是一個不太符合常識的市場反應，發生了什麼？



據央視新聞網消息，北京時間9月17日凌晨，美聯儲將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至3.75%～4.00%。這是2023年7月以來美聯儲首次加息，而且態度強硬，決議12：0獲得了全票通過。點陣圖也顯示，多數官員認為今年仍可能進一步加息。



加息落地後，現貨黃金受挫下跌，但很快反彈。9月17日，現貨黃金日內漲幅一度超過100美元。按照過去市場最熟悉的邏輯，加息往往利空黃金。



要知道黃金本身不生息。利率越高，持有美債、存款等生息資產的收益越高，持有黃金的機會成本也就越高，因此黃金價格承受壓力。與此同時，黃金以美元計價，加息推動美元走強，會讓黃金對持有其他貨幣的買家來說變得更貴，進一步壓制需求。這一次，金價走出背離行情，難道這套邏輯失效了？事實上，並不是加息失效了，而是影響早就發生。



在美聯儲議息會議之前，市場對25個基點加息的預期充分。黃金已經連續承壓；美聯儲宣布加息當天，現貨黃金一度跌至近六周低位。也就是說，加息的利空，並不是沒有發生，而是相當一部分已經提前交易了。隨著加息靴子正式落地，此前押注下跌的資金獲利了結，多頭資金順勢入場，直接帶動金價反彈。



與此同時，市場開始交易另一條邏輯：油價下跌。這一輪美聯儲加息，很重要的背景就是能源價格上漲重新推高通脹壓力。但17日國際油價連續兩天下跌並觸及一周低位。能源價格一降，市場對未來通脹繼續惡化的擔憂也會有所緩解，黃金面臨的壓力減少，也助推了黃金的衝高。



把目光放得更長一些，黃金的定價還受到諸多中長期因素影響。當下，美國財政赤字和債務負擔引發市場擔憂，增強了部分投資者分散美元資產風險的意願。一些央行也在通過增持黃金，分散儲備資產、降低對單一貨幣的依賴。這類配置需求著眼於長期，不會因為一次加息就輕易改變，也為黃金提供了中長期支撐。



黃金市場定價邏輯正在變得更加複雜。對投資者來說，不能聽到加息就認定黃金必跌，也不能看到反彈就急於追漲。