九一八事變95周年　日本自衛謊言要騙多久

勿忘九一八撞鐘鳴警儀式現場（新華社資料圖片） 中評社北京9月18日電／九一八事變是日本蓄謀已久、精心策劃的侵略戰爭行為，但日本民眾從日本媒體上看到的卻是日本關東軍捏造的“中國軍隊炸毀南滿鐵路”，以及將日軍侵略行為粉飾為“自衛”的虛假報導。



據央視新聞網報導，總台記者何欣蕾說，今年是九一八事變爆發95周年，每個中國人都知道九一八事變是日本蓄謀已久的侵略行為，是中國14年抗日戰爭的開始，也標誌著世界反法西斯戰爭的開始。我很好奇，95年前的日本民眾，從日本媒體上看到的是什麼？



總台記者何欣蕾看到，日本很多便利店都提供打印老報紙影印版的服務。經過一番查找，我找到了1931年9月20日出版的《東京朝日新聞》和《東京日日新聞》，都是整版報導了9月18日在中國東北發生的戰事，我看到了這樣的標題：“責任在中國一方”“出於正當防衛應戰”“決定日中交戰對策、努力不擴大”。



這個系統裡保存的報紙並不全，於是我又在日本國立國會圖書館找到了幾張九一八事變第二天的報紙，這些是《東京朝日新聞》《東京日日新聞》《大阪朝日新聞》《大阪每日新聞》等報紙9月19日出的號外。號外就是為了突發的重大新聞臨時增發的報紙。毫無意外，我看到的都是這樣的標題：“奉天軍的襲擊導致日中兩軍交戰”“中國軍隊爆破南滿鐵路是兩軍衝突原因”“中國軍隊襲擊我守備部隊”。把這些不同報紙的標題排列在一起，一條完整的敘事鏈條躍然紙上：“中國軍隊爆破鐵路”——“中國軍隊襲擊日軍”——“日軍被迫應戰”——“日軍實施自衛”——“日軍占領奉天”。



這些報紙充分報導了日本關東軍捏造的“中國軍隊炸毀南滿鐵路”的借口，將日軍的侵略行為粉飾為“自衛”。



更令人警覺的是，事件發生與媒體報導之間的“零時差”。南滿鐵路的爆炸發生在當地時間晚上十點多，從深夜事發到次日號外面世，軍方口徑迅速變成報紙上的所謂“事實”。這或許不能簡單證明日本報社事先參與或知曉關東軍的軍事陰謀，但它反映出，蓄意製造事件的人，在第一時間就提供了關於事件的所謂“解釋”。



原侵華日軍後代黑井秋夫談到，我的父親是在柳條湖事件發生後第二年，即1932年，在他20歲時被征召入伍，他直到1946年才回到日本。在這十幾年裡，不僅是我的父親，很多日本人都認為自己國家是在打一場由中國發動的戰爭。日本屬於正當防衛，是自衛。日本國民被日本政府單方面的宣傳洗腦。



總台記者何欣蕾指出，然而歷史早已證明，這些報導完全是虛假敘事。日本戰敗投降後，遠東國際軍事法庭經過充分的庭審，將九一八事變定性為日本蓄謀已久、精心策劃的侵略戰爭行為。