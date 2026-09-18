勿忘九一八撞鍾鳴警儀式在瀋陽舉行

中評社北京9月18日電／九一八事變發生95周年之際，勿忘九一八撞鍾鳴警儀式18日上午在遼寧省瀋陽市“九·一八”歷史博物館殘歷碑廣場舉行。中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠出席儀式並講話。



新華社報導，上午9時許，儀式開始。全場高唱國歌。9時18分，李鴻忠等領導同志和群眾代表神情凝重地推動鍾槌擊響“警世鍾”。14響鐘聲，寓意著中國人民14年艱苦卓絕的抗戰歷程。瀋陽全城拉響防空警報，火車、輪船、汽車鳴笛。



李鴻忠講話指出，95年前，日本侵略者悍然發動震驚中外的九一八事變。在中國共產黨領導下，中國人民取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。以史為鑒、昭示未來，我們要毫不動搖堅持黨的全面領導，推進中國式現代化建設，推動構建人類命運共同體。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中華民族偉大復興的壯闊征程必將一往無前。



李鴻忠等領導同志還同各界群眾代表一道參觀了“真相：日本侵略中國東北鐵證展”。



王小洪、張升民、邵鴻出席儀式。青年學生代表在儀式上發言。在遼參加過抗日戰爭的老戰士老同志代表，抗戰烈士遺屬代表，中央黨政軍群有關部門和遼寧省、吉林省、黑龍江省負責同志，北部戰區有關負責同志，各界群眾代表等約1000人參加儀式。