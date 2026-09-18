《非遺之城·守護季》9·23開播　跟隨單霽翔姚安娜尋訪非遺

《非遺之城·守護季》是一檔文化體驗真人秀節目。 中評社香港9月18日電／《非遺之城·守護季》定檔發布會9月14日在北京郡王府舉行，正式宣布節目定檔9月23日。節目常駐嘉賓、故宮博物院第六任院長單霽翔，節目常駐嘉賓、青年演員姚安娜等人出席。



香港商報報導，《非遺之城·守護季》是一檔文化體驗真人秀節目。第一季《非遺之城·寶藏季》於2025年9月24日播出，由姚安娜擔任＂非遺體驗官＂，介紹貴州丹寨、重慶榮昌、河南南陽三地的非遺技藝。



而第二季《非遺之城·守護季》由單霽翔、姚安娜等人組成非遺真探團，奔赴多座城市尋訪非遺，包括廣東佛山、山東青島與曲阜、福建福州、廣西桂林、江西景德鎮，聚焦香雲紗、孔府菜、瓷器等數十項非遺項目，以紀實鏡頭記錄匠人堅守與代際碰撞。



非遺真探團將在佛山感受香雲紗、醒獅的嶺南風骨；於齊魯大地體悟古法榨油與孔府家宴的儒家禮序；赴福州解鎖軟木畫、佛跳墻承載的山海底蘊；到桂林邂逅團扇、瑤族油茶的山水煙火，也赴景德鎮探尋手工制瓷的千年窑火。



在14日的記者會上，姚安娜分享了跟隨《非遺之城·守護季》從原材料到完整作品，一步步深入體驗非遺技藝的經歷。



姚安娜表示，非遺距離年輕人並不遙遠，只是缺少走近它的方式。《非遺之城·守護季》為年輕人搭建起走近非遺、深入實踐的橋梁，讓體驗中的好奇與求知轉化為探索傳統技藝、賦予其當代表達的內在動力。她呼籲要讓更多年輕人參與、體驗、傳播非遺，讓傳統手藝在新時代真正活起來。