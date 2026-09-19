俄先進武器亮相2026非洲航空航天防務展

中評社北京9月19日電／據參考消息網引述塔斯社9月16日報導，第13屆非洲航空航天防務展在位於南非行政首都比勒陀利亞附近城市森圖裡翁的瓦特克盧夫空軍基地開幕。該展會為非洲規模最大的防務展。



南非國防和退伍軍人部部長安吉·莫采卡表示，來自非洲、亞洲、歐洲和美洲33個國家的287家公司參加此次展會。



2026年非洲航空航天防務展的主題為“通往非洲且服務於國防和航空航天領域夥伴關係的窗口”。無人系統、網絡安全以及人工智能領域的國防工業創新是本屆展會的焦點。



莫采卡說：“無人系統在世界上備受關注。它已成為當代軍用航空裝備的關鍵組成部分，同時也是國防和航空航天領域中發展最快的方向之一。”



來自俄羅斯、中國和土耳其等國的世界主要無人機製造商本次都將產品帶到南非參展。



非洲航空航天防務展每兩年舉辦一次。本屆展會將於20日閉幕。



另據塔斯社9月16日報導，俄羅斯將在2026年非洲航空航天防務展上展示其先進的無人機和巡飛彈。



俄羅斯國防產品出口公司將在南非展出494件展品，其中包括30件軍事裝備樣品。這些軍事裝備包括經過特別軍事行動檢驗且表現出色的新型無人裝備，如“柳葉刀”-E察打一體無人機、SKAT 350M偵察無人機、“立方體”-2E巡飛彈、“海鷹”-10E和“海鷹”-30E偵察無人機。

